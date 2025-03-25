Уряд ухвалив рішення про початок ліквідації КРАІЛ — Finance.ua
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Уряд ухвалив рішення про початок ліквідації КРАІЛ

Казна та Політика
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Уряд ухвалив рішення про початок ліквідації КРАІЛ
Уряд ухвалив рішення про початок ліквідації КРАІЛ
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Процедура ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розпочнеться 1 квітня — таке рішення ухвалив уряд», — сказано в повідомленні.
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Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Діяльність агентства координуватиме Мінцифра.

Чому ліквідовують КРАІЛ

Орган був неефективним, тож уряд ухвалив рішення створити державне агентство для реформи сфери грального бізнесу.

Що буде відбуватися після запуску ПлейСіті:

  • цифровізують видачу ліцензій, що сприятиме усуненню корупційних ризиків і забезпеченню прозорих умов для всіх учасників ринку.
  • запровадять механізми контролю за діяльністю ринку азартних ігор та боротьби з нелегальними казино;
  • протидіятимуть діяльності казино, пов’язаних із державою-агресором.
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«У результаті збільшаться податкові надходження з легального ринку азартних ігор та лотерей. Очікується, що завдяки реформі державний бюджет зможе отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які будуть спрямовані на потреби Сил оборони. Реформа забезпечить прозорі правила роботи для всіх учасників ринку та ефективний контроль з боку держави. Це сприятиме детінізації галузі й зміцненню української економіки», — прогнозують у Мінцифри.
За матеріалами:
Finance.ua
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