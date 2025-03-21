Уряд створив нового регулятора грального бізнесу замість КРАІЛ — Finance.ua

Уряд створив нового регулятора грального бізнесу замість КРАІЛ Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Уряд створив нового регулятора грального бізнесу замість КРАІЛ

Кабінет міністрів створив нове державне агентство «ПлейСіті», яке буде відповідати за реалізацію державної політики в сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, це буде центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Міністерство цифрової трансформації.

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«Утворено Державне агентство України 'ПлейСіті' як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через Віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації. Агентство буде реалізовувати державну політику у сфері організації азартних ігор та лотерей», — зазначив Мельничук.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, який передбачає зміни у сфері грального бізнесу та лотерей. Документ ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Замість неї з 1 квітня має запрацювати новий уповноважений орган.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв , що за січень-вересень 2024 року організатори азартних ігор перерахували до бюджету 13,5 млрд грн податків, що вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року.

За даними Опендатабот, понад 7,8 тисяч українців перебуває у Реєстрі лудоманів, за даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші півроку 2024.

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