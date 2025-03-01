Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 74% — Finance.ua

Податкові надходження від грального бізнесу зросли на 74%
У січні 2025 року до бюджету надійшло 735,63 млн грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 74,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомив голова фінансового Комітету у ВР Данило Гетманцев.
За його словами, це у 134 рази перевищує рівень січня 2021 року (5,5 млн грн).
«Фіскалізація та детінізації грального бізнесу демонструє стійкий позитивний ефект», — заявив він.
Гетманцев заважив, ринок грального бізнесу поступово перетворюється на прозорий та регульований сектор економіки".
Водночас посилений контроль за платниками ігорного бізнесу сприяє «детенізації галузі та наповненню бюджету».
Нагадаємо, у січні цього року Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, який передбачає зміни у сфері грального бізнесу та лотерей.
Розрахунки при проведенні азартних ігор проводять виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Інші платіжні послуги забороняють використовувати. Крім того, забороняють спонсорство азартних ігор, крім спонсорства у спорті.
У грудні 2024 року українці поповнили гральні рахунки на рекордні 19,4 млрд гривень. Це значно перевищує середньомісячний показник у 12,7 млрд грн за січень-листопад 2024 року.
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