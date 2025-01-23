За грудень українці поповнили гральні рахунки майже на 20 млрд гривень — Finance.ua

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За грудень українці поповнили гральні рахунки майже на 20 млрд гривень

Особисті фінанси
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За грудень українці поповнили гральні рахунки майже на 20 млрд гривень
За грудень українці поповнили гральні рахунки майже на 20 млрд гривень
У грудні 2024 року українці поповнили гральні рахунки на рекордні 19,4 млрд гривень. Це значно перевищує середньомісячний показник у 12,7 млрд грн за січень-листопад 2024 року.
Українці дедалі більше витрачають на азартні ігри у грудні 2024 року громадяни поповнили гральні рахунки на рекордні 19,4 млрд гривень.
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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з посиланням на дослідження ЦЕС.
Нардеп Железняк опублікував статистику ЦЕС скільки коштів громадяни витрачають на гральний бізнес легально. Загалом, в середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення гральних рахунків витрачали 12,7 млрд грн.

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Вже в грудні цей показник досяг рівня у 19,4 млрд грн на місяць.
За матеріалами:
УНН
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