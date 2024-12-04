Рада прийняла закон, яким посилюється контроль на гральному ринку — Finance.ua

Рада прийняла закон, яким посилюється контроль на гральному ринку Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Рада прийняла закон, яким посилюється контроль на гральному ринку

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт № 9256-д , спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Що передбачає документ

До 1 квітня 2025 року ліквідується КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей). Натомість в Україні створять новий уповноважений орган, а відповідне міністерство формуватиме політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Законопроєкт вводить механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних застосунків.

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Реклама азартних ігор забороняється, проте винятками є реклама на ТБ та радіо в нічний час, у медіа — для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах — із цільовою аудиторією старше 21 року.

Також заборонено:

пропонувати або надавати відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

дзвонити чи надсилати повідомлення всім по «базі контактів» [як відбувається сьогодні];

пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.

Реклама гемблінгу не може використовувати військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб чи тематику, пов’язану з війною.

Заборонено отримувати ліцензію на гральний бізнес і лотереї особам, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають борг з податків чи сплати ліцензій.

Оплачувати азартні ігри можна виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Інші платіжні послуги заборонені.

Гемблінгу заборонили бути спонсорами подій — крім спонсорства у спорті.

У секторі лотерей також діятиме більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

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Ліцензію на проведення державних лотерей зможуть отримувати іноземні суб’єкти за умови відповідного досвіду.

Ліцензію на гральний бізнес і лотереї заборонено видавати особам, пов’язаним із країною-агресором. Також заборонено використання брендів таких суб’єктів.

Встановлені ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

Під час перевірок впроваджуються «контрольні закупки» — із відеофіксацією.

Ставки в кредит чи постоплатою також будуть заборонені.

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