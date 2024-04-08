Лідери грального бізнесу в Україні збільшили свої статки за рік у 28 разів — Finance.ua

Лідери грального бізнесу в Україні збільшили свої статки за рік у 28 разів Сьогодні 16:02 — Фондовий ринок

Лідери грального бізнесу в Україні збільшили свої статки за рік у 28 разів

У 2023 році 10 найуспішніших компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки. Лідером стала компанія Спейсікс (бренд Cosmolot), а найбільший приріст заробітків — аж у 425 разів — має компанія Фавбет (бренд FAVBET).

Про це свідчать дані Індексу Опендатабот.

Згідно з даними, минулоріч лідери сфери азартних ігор в Україні заробили 54,92 млрд грн. Це у 28 разів більше, ніж у 2022 році — 1,94 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Хто потрапив у список

До топу потрапили 9 інтернет-казино, два з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та 1 лотерейний оператор.

Якщо у 2022-му лише третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток — мова про Спейсікс, Укр Гейм Технолоджі та Нейтів АППС — то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10.

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія Спейсікс (відома як Cosmolot). Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 мільярда гривень.

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На другому місці топу розташувалась компанія Фавбет (бренд Favbet). Дохід компанії у 2023 році збільшився у феноменальні 425 разів та склав 9,79 млрд грн. Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу. Окрім онлайн-казино компанія займається ще букмекерською діяльністю.

Укр Гейм Технолоджі (бренд Pin Up), минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на 3 місце.

Збільшивши свій дохід у 103 рази та заробивши 3,4 млрд грн, наступну позицію топу посіла Слотс Ю. Ей. Цій компанії належать 2 бренди інтернет-казино — Slotoking та 777.

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На п’ятому місці з доходом 3,1 млрд грн знаходиться компанія Вбет (бренд Vbet). У 2023 бізнесу вдалося збільшити свій дохід у 19 разів порівняно з 2022 роком. Компанія Вбет отримує прибутки від інтернет-казино, інтернет-покеру та букмекерської діяльності.

Далі у топі розташувалась компанія Геймдев (бренд Slots City). Дохід компанії склав 2,5 млрд грн минулоріч. Це у 35 разів більше, ніж у 2022-му.

Сьому сходинку посідає компанія Фьорст Елемент (бренд F1rst). Компанії вдалось збільшити свій дохід у 43 рази та заробити 2 млрд грн минулоріч.

Компанія Лімон (бренд ChampionCasino) потрапила на 8 позицію з доходом у 1,42 млрд грн. Це у 357 разів більше, ніж у 2022 році.

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Останнє онлайн-казино, якому вдалось потрапити до топу — компанії Нейтів АППС (бренд Super Gra). Компанія збільшила свій дохід у 55 разів та заробила 604 млн грн.

Українська національна лотерея (УНЛ) стала єдиним лотерейним оператором, який потрапив до Індексу. Її дохід збільшився у 2,5 рази минулоріч та склав 516 млн грн.

Хто вибув з топу у 2024

Лотерейний оператор М.С.Л. (бренд МСЛ) та компанія Волна 4444 (Зали гральних автоматів, бренд 4444) покинули рейтинг Індексу Опендатабота, отримавши лише у 1,5 рази більший дохід у 2023 році.

Казино Фаворит торік отримало на 8% менший дохід, ніж у 2022-му та вибуло з рейтингу. А компанії Джокер ЮА (бренд Joker) КРАІЛ анулювала ліцензію у грудні 2022 року.

Нагадаємо, Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомляли раніше народні депутати. Замість колегіального органу — КРАІЛ — створять службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади.

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