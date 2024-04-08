Замість КРАІЛ створять новий орган для контролю за гральним бізнесом — Finance.ua
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Замість КРАІЛ створять новий орган для контролю за гральним бізнесом

Казна та Політика
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Замість КРАІЛ створять новий орган для контролю за гральним бізнесом
Замість КРАІЛ створять новий орган для контролю за гральним бізнесом
Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомляли раніше народні депутати.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Радіо Свобода.
Замість колегіального органу — КРАІЛ — створять службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади.
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Гетманцев розповів, що через незадовільну роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Комітет вирішив рекомендувати до голосування законопроєкт, поданий Кабінетом Міністрів України.
«Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання в сфері грального бізнесу — це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більше ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає», — розповів Гетманцев.
За його словами, саме тому народні депутати підтримали законопроєкт Кабінету Міністрів про ліквідацію КРАІЛ і передачу функцій цього органу одному з органів центральної виконавчої влади.
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«Ви говорили про (передачу контролю. — Ред.) Мінцифри — немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання», — сказав він.
Голова профільного Комітету також пояснив, що накопичилися зміни, необхідні до чинного законодавства, тому їх об'єднали в один законопроєкт. Він вважає, що гральний бізнес повинен бути жорстко врегульований державою.
«До цього накопичився цілий ряд змін до чинного законодавства, які є необхідними і щодо протидії лудоманії, і щодо забезпечення дотримання організаторами грального бізнесу чинного законодавства. Ми об'єднали все це в один законопроєкт. Ми покращуємо законодавство. Так, воно стає більш жорстким для грального бізнесу, але в суспільстві існують певні види діяльності, які повинні бути жорстко врегульовані державою. І тут мова йде не про розвиток бізнесу, тут мова йде про суспільне здоров’я і забезпечення безпеки», — сказав Гетманцев.
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Гетманцев вважає, що народні депутати очікують подальшого виходу з тіні учасників ринку. Однак в Україні продовжують працювати сайти, котрі надають послуги у сфері грального бізнесу, без ліцензій.
«Ми очікуємо подальшого відбілювання ринку. Якщо взяти березень цього року — в чотири рази сплачено більше податків, у порівнянні з березнем минулого року. Два мільярди ми отримали в березні цього року надходжень до державного бюджету. Але поряд з цим, за даними Мінцифри, за їхніми даними, сьогодні послуги в сфері грального бізнесу надають більше тисячі сайтів. А ліцензованих з них — лише 17», — заявив голова комітету.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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