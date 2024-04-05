Скільки заробляють казино в Україні — Finance.ua

Скільки заробляють казино в Україні Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Скільки заробляють казино в Україні

Легальні гральні компанії у 2023 році отримали 53 мільярди гривень доходу від своєї діяльності та 6,9 мільярда гривень чистого прибутку. Насправді попри великі цифри, на практиці все має зовсім інший вигляд.

Там зазначається, що по-перше, легальні гральні заклади намагаються мінімізувати податки, а, по-друге, кількість нелегальних казино в Україні просто зашкалює.

Три компанії з найбільшими прибутками

Видання «Слідство.Інфо» проаналізувало звітність 22 компаній, які у 2023 році мали ліцензії на провадження діяльності у сфері грального бізнесу.

Найбільше тогоріч заробило ТОВ «Спейсікс» (онлайн-казино Cosmolot) — понад 27 мільярдів гривень. Водночас Бюро економічної безпеки заарештувало 700 мільйонів гривень на рахунках компанії, яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 мільярда гривень податків.

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Друге місце — у групи компаній підприємця Андрія Матюхи: ТОВ «Фаворит Казино Компані» (Favbet Casino), ТОВ «Фавбет Віп Казино» (Billionaire), ТОВ «Казино.ЮА» та ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет». Чистий прибуток групи склав 1,6 мільярда гривень.

Третє місце — за онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»), яке заробило майже 900 мільйонів гривень. чистого прибутку.

Джерело: Слідство.Інфо

Нелегальні казино в Україні

За даними Ukrainian Gambling Council, таких у кінці минулого року нараховувалося принаймні 1 100.

Данило Гетманцев стверджує, що за 2022 рік держава недоотримала щонайменше 25−30 мільярдів гривень у вигляді податку з виграшів, військового збору, податку на прибуток тощо. За його словами, обсяг операцій грального бізнесу при цьому оцінювався у 180 мільярдів гривень.

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Водночас Економіст Юрій Гайдай говорить , що згідно «деталізованих відкритих даних Мінфіну, за весь 2022 рік ігорка заплатила лише 80 млн грн податку з доходу і нуль податку на прибуток. А ще 1 млрд 160 млн — за ліцензії. Причому з них 771 млн грн — це ліцензії декількох великих букмекерських контор. Всього 214,5 млн — це ліцензії інтернет казино.

У 2021 році ліцензії принесли 1 млрд 579 млн. Коли відкривали ринок, КРАІЛ очікував десь 7,5 млрд грн щорічних надходжень тільки від ліцензій".

У зв’язку з тим, що зі зрозумілих причин ніхто не публікує дані про справжні обороти гральних закладів, їхню реальну дохідність оцінити можна лише приблизно.

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За різними оцінками, йдеться про 10−15 мільярдів гривень тіньового обороту на місяць. Ці дані приблизно збігаються з цифрами, які називає Гетманцев.

Однак з цією оцінкою погоджуються не всі - вже згадуваний Юрій Гайдай стверджує, що це оборот лише однієї зі схем: «Загальний обсяг лише цієї схеми ігорка-рітейл оцінково 15 млрд грн на місяць. Це десятки мільярдів гривень, недоотриманих від податків на ігорку і податків на зарплату».

Тобто, як ми бачимо, цифру, яку заробляють оператори грального ринку (як легальні, так і нелегальні), можна лише уявити. Але абсолютно точно, що йдеться про сотні мільярдів гривень на рік.

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