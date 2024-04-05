Скільки заробляють казино в Україні — Finance.ua

Скільки заробляють казино в Україні
Легальні гральні компанії у 2023 році отримали 53 мільярди гривень доходу від своєї діяльності та 6,9 мільярда гривень чистого прибутку. Насправді попри великі цифри, на практиці все має зовсім інший вигляд.
Про це сказано в статті Finance.ua Як працюють онлайн-казино та чому це проблема для України.
Там зазначається, що по-перше, легальні гральні заклади намагаються мінімізувати податки, а, по-друге, кількість нелегальних казино в Україні просто зашкалює.
Три компанії з найбільшими прибутками
Видання «Слідство.Інфо» проаналізувало звітність 22 компаній, які у 2023 році мали ліцензії на провадження діяльності у сфері грального бізнесу.
Найбільше тогоріч заробило ТОВ «Спейсікс» (онлайн-казино Cosmolot) — понад 27 мільярдів гривень. Водночас Бюро економічної безпеки заарештувало 700 мільйонів гривень на рахунках компанії, яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 мільярда гривень податків.
Друге місце — у групи компаній підприємця Андрія Матюхи: ТОВ «Фаворит Казино Компані» (Favbet Casino), ТОВ «Фавбет Віп Казино» (Billionaire), ТОВ «Казино.ЮА» та ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет». Чистий прибуток групи склав 1,6 мільярда гривень.
Третє місце — за онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»), яке заробило майже 900 мільйонів гривень. чистого прибутку.
Нелегальні казино в Україні
За даними Ukrainian Gambling Council, таких у кінці минулого року нараховувалося принаймні 1 100.
Данило Гетманцев стверджує, що за 2022 рік держава недоотримала щонайменше 25−30 мільярдів гривень у вигляді податку з виграшів, військового збору, податку на прибуток тощо. За його словами, обсяг операцій грального бізнесу при цьому оцінювався у 180 мільярдів гривень.
Водночас Економіст Юрій Гайдай говорить, що згідно «деталізованих відкритих даних Мінфіну, за весь 2022 рік ігорка заплатила лише 80 млн грн податку з доходу і нуль податку на прибуток. А ще 1 млрд 160 млн — за ліцензії. Причому з них 771 млн грн — це ліцензії декількох великих букмекерських контор. Всього 214,5 млн — це ліцензії інтернет казино.
У 2021 році ліцензії принесли 1 млрд 579 млн. Коли відкривали ринок, КРАІЛ очікував десь 7,5 млрд грн щорічних надходжень тільки від ліцензій".
У зв’язку з тим, що зі зрозумілих причин ніхто не публікує дані про справжні обороти гральних закладів, їхню реальну дохідність оцінити можна лише приблизно.
За різними оцінками, йдеться про 10−15 мільярдів гривень тіньового обороту на місяць. Ці дані приблизно збігаються з цифрами, які називає Гетманцев.
Однак з цією оцінкою погоджуються не всі - вже згадуваний Юрій Гайдай стверджує, що це оборот лише однієї зі схем: «Загальний обсяг лише цієї схеми ігорка-рітейл оцінково 15 млрд грн на місяць. Це десятки мільярдів гривень, недоотриманих від податків на ігорку і податків на зарплату».
Тобто, як ми бачимо, цифру, яку заробляють оператори грального ринку (як легальні, так і нелегальні), можна лише уявити. Але абсолютно точно, що йдеться про сотні мільярдів гривень на рік.
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