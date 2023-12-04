Податки від грального бізнесу вже в 10 разів перевищили суму за весь 2021 рік — Finance.ua

Податки від грального бізнесу вже в 10 разів перевищили суму за весь 2021 рік
У листопаді гральний бізнес сплатив податків на суму 2,26 мільярда гривень, що вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік та тричі більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Загалом з початку року гральний бізнес заплатив 9,6 млрд грн податків, що:
- у 13 разів більше ніж за весь 2022 рік;
- у 48 раз більше ніж за весь 2021 рік.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, за 10 місяців 2023 року гральний бізнес заплатив 7,35 мільярдів гривень податків, що вдесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше, ніж у 2021 році;
- а за оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12−15 млрд гривень;
- проте питання занижених податкових платежів грального бізнесу у 2022 році залишається відкритим, компанії мають доплатити до бюджету мільярди гривень, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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