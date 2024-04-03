Зеленський анонсував посилення контролю за діяльністю онлайн-казино — Finance.ua

Зеленський анонсував посилення контролю за діяльністю онлайн-казино Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Зеленський анонсував посилення контролю за діяльністю онлайн-казино

Влада підготує заходи для контролю онлайн-казино. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради з представниками СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО.

Про це пише Forbes.

«Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді», — зазначив президент.

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Зеленський повідомив, що вже готуються відповідні кроки, які «додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином».

Наприкінці березня військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Петиція за день набрала понад 26 000 голосів.

Після цього президент доручив голові СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифрі, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино й запропонувати рішення.

Дохід компаній, які займаються організацією грального бізнесу і мають відповідні ліцензії Нацкомісії (КРАІЛ), у 2023 році сягнув майже 53 млрд грн.

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