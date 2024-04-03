Зеленський анонсував посилення контролю за діяльністю онлайн-казино — Finance.ua
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Зеленський анонсував посилення контролю за діяльністю онлайн-казино

Казна та Політика
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Зеленський анонсував посилення контролю за діяльністю онлайн-казино
Зеленський анонсував посилення контролю за діяльністю онлайн-казино
Влада підготує заходи для контролю онлайн-казино. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради з представниками СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО.
Про це пише Forbes.
«Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді», — зазначив президент.
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Зеленський повідомив, що вже готуються відповідні кроки, які «додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином».
Наприкінці березня військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Петиція за день набрала понад 26 000 голосів.
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Після цього президент доручив голові СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифрі, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино й запропонувати рішення.
Дохід компаній, які займаються організацією грального бізнесу і мають відповідні ліцензії Нацкомісії (КРАІЛ), у 2023 році сягнув майже 53 млрд грн.
За матеріалами:
Forbes.ua
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