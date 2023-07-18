У Києві банк допоміг онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн, — БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.
Як працювала схема
Як йдеться у повідомленні, для реалізації злочинної схеми група осіб створили понад 20 підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у згаданій фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори схеми, отримували свій «відсоток», який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури.
Наразі на підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, детективи БЕБ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину та повне коло причетних осіб до схеми. У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
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