БЕБ розкрило схему привласнення 2,2 млн грн із міжнародних грантових програм — Finance.ua
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БЕБ розкрило схему привласнення 2,2 млн грн із міжнародних грантових програм

Кримінал
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БЕБ розкрило схему привласнення 2,2 млн грн із міжнародних грантових програм
БЕБ розкрило схему привласнення 2,2 млн грн із міжнародних грантових програм
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження за фактом привласнення коштів отриманих в межах міжнародних грантових програм.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Слідство встановило, що службові особи фірми-підрядника, діючи у змові з представником замовника, підписали акти виконаних робіт при здійсненні будівництва реабілітаційного центру, хоча роботи на об'єкті були виконані не в повному обсязі.
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Таким чином особи заволоділи грошовими коштами у розмірі понад 2,2 млн гривень.
Згаданим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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