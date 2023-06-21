БЕБ розкрило схему привласнення 2,2 млн грн із міжнародних грантових програм — Finance.ua

БЕБ розкрило схему привласнення 2,2 млн грн із міжнародних грантових програм Сьогодні 06:36 — Кримінал

БЕБ розкрило схему привласнення 2,2 млн грн із міжнародних грантових програм

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження за фактом привласнення коштів отриманих в межах міжнародних грантових програм.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи фірми-підрядника, діючи у змові з представником замовника, підписали акти виконаних робіт при здійсненні будівництва реабілітаційного центру, хоча роботи на об'єкті були виконані не в повному обсязі.

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Таким чином особи заволоділи грошовими коштами у розмірі понад 2,2 млн гривень.

Згаданим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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