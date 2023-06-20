Поліція викрила нелегальний НПЗ на Дніпропетровщині та схему збуту фальсифікату по всій країні — Finance.ua

Поліція викрила нелегальний НПЗ на Дніпропетровщині та схему збуту фальсифікату по всій країні Сьогодні 12:39 — Кримінал

Поліція викрила нелегальний НПЗ на Дніпропетровщині та схему збуту фальсифікату по всій країні, Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці на Дніпропетровщині викрили підпільний нафтопереробний завод, який щомісяця заробляв на махінаціях з пальним до 30 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У злочинній схемі були задіяні керівники нафтопереробного заводу, автозаправних станцій, комерційних структур, через які «відмивали» гроші та збували фальсифікат.

Для виробництва фальсифікованого пального організатори оборудки використовували потужності одного з нафтопереробних заводів області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця. За попередніми даними, сировину для пального ділки викрадали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу. Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян.

Фото: npu.gov.ua

З метою маскування злочинної діяльності керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані.

Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.

Фото: npu.gov.ua

Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а незаконна маржа «бізнесменів» складала 20 грн з одного літра пального.

Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального. Вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та 1,4 млн дол. США. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.

На виробничі потужності незаконного НПЗ, АЗС, рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках накладено арешт. Окрім цього, вирішується питання про накладення арешту і на вилучений фальсифікат, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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