Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино — Finance.ua

Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино.

Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

Валовий ігровий дохід (gross gaming revenue, GGR) — сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.

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У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку з обороту.

На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після — до 23 000 грн.

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На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Це призвело до того, що гральний бізнес за половину 2023 року сплатив у чотири рази більше податків, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, президент також підписав закон № 9311−1-д про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України.

Крім того, Зеленський підписав новий закон «Про кредитні спілки». Документ набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію з 1 січня 2024 року.

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