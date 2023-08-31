В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону — Finance.ua

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В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону

Особисті фінанси
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В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону
В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону
Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон «Про кредитні спілки». Документ набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію з 1 січня 2024 року.
Про це свідчить картка законопроєкту №5125.

Нове законодавство

  • Законом кредитним спілкам дозволяється надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.
  • Розширюється перелік осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Ними зможуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні. Йдеться про фермерські господарства, ОСББ, кооперативи, мікропідприємства.
  • Документом підвищується рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.
  • Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.
  • За законом кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України.
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Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, регулятором діяльності кредитних спілок в Україні є Національний банк. За даними НБУ, станом на 31 липня на небанківському ринку працювало 149 кредитних спілок;
  • станом на 1 липня 2023 року десять спілок порушували норматив достатності капіталу. Це на три установи менше, ніж у І кварталі, але в п’ять разів більше, ніж торік.
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За матеріалами:
Finance.ua
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