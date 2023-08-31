В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону — Finance.ua

В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону Сьогодні 10:36 — Особисті фінанси

В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон «Про кредитні спілки». Документ набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію з 1 січня 2024 року.

Про це свідчить картка законопроєкту № 5125

Нове законодавство

Законом кредитним спілкам дозволяється надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

Розширюється перелік осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Ними зможуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні. Йдеться про фермерські господарства, ОСББ, кооперативи, мікропідприємства.

Документом підвищується рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.

Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

За законом кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України.

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Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, регулятором діяльності кредитних спілок в Україні є Національний банк. За даними НБУ, станом на 31 липня на небанківському ринку працювало 149 кредитних спілок;

станом на 1 липня 2023 року десять спілок порушували норматив достатності капіталу. Це на три установи менше, ніж у І кварталі, але в п’ять разів більше, ніж торік.



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