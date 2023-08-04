У липні 2023 року гральний бізнес приніс до бюджету майже 400 млн грн — Железняк Сьогодні 05:17 — Казна та Політика

У липні 2023 року гральний бізнес приніс до бюджету майже 400 млн грн — Железняк

У липні 2023 року надходження до державного бюджету від грального бізнесу склали 395,6 млн грн.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Ця сума вдвічі перевищує надходження за всі місяці 2021-го року. Але якщо порівняти зі схожим періодом за березень 2023, то тоді до бюджету надійшло 482 млн грн. Тобто падіння склало майже 100 млн грн.

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«Зараз робимо детальний аналіз, але вже бачу, що по деяким операторам велике падіння по ПДФО з виграшу. І вже бачу, як це буде швидко виправлено в сторону Держави», — зазначив Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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