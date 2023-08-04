У липні 2023 року гральний бізнес приніс до бюджету майже 400 млн грн — Железняк
У липні 2023 року надходження до державного бюджету від грального бізнесу склали 395,6 млн грн.
Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Ця сума вдвічі перевищує надходження за всі місяці 2021-го року. Але якщо порівняти зі схожим періодом за березень 2023, то тоді до бюджету надійшло 482 млн грн. Тобто падіння склало майже 100 млн грн.
Читайте також
«Зараз робимо детальний аналіз, але вже бачу, що по деяким операторам велике падіння по ПДФО з виграшу. І вже бачу, як це буде швидко виправлено в сторону Держави», — зазначив Железняк.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною