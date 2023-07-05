У 14 разів більше: гральний бізнес після скасування пільг наростив відрахування у бюджет — Finance.ua
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У 14 разів більше: гральний бізнес після скасування пільг наростив відрахування у бюджет

Казна та Політика
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У 14 разів більше: гральний бізнес після скасування пільг наростив відрахування у бюджет
У 14 разів більше: гральний бізнес після скасування пільг наростив відрахування у бюджет
Гральний бізнес після скасування податкових пільг та боротьби зі схемами за шість місяців цього року приніс у державний бюджет у 14 разів більше, ніж за аналогічний період торік — 2,94 млрд грн податків.
Таку статистику навів народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк.
«Гральний бізнес та податки. Результат за 6 місяців 2023-го такий: уже 2,94 млрд грн податків. Тобто у 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022-го», — написав Железняк.
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Він зазначив, що за перше півріччя 2022 року гральний бізнес приніс у бюджет лише 209 млн грн. З його слів, «більшість операторів сиділи на пільзі „2%“ та займалися міскодінгом», а нарощування відрахувань у бюджет сталося після того, як цю пільгу законом забрали і зайнялися схемами щодо ухилення від податків через міскодінг.
«За червень зібрано 562 млн грн», — додав нардеп.

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Железняк також розповів про надходження до бюджету за рік після скасування пільг на розмитнення автомобілів. «Пройшов рік, можемо перевірити вже результат за рік (01.07.2022−01.07.23), завезено з розмитненням було: 255 798 транспортних засобів. Надходження до Бюджету від ввезення транспортних засобів: 35,32 млрд грн», — вказав він.
За матеріалами:
УНН
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