Гральний бізнес за 3 місяці 2023 сплатив 1 млрд грн податків — Finance.ua

Гральний бізнес за 3 місяці 2023 сплатив 1 млрд грн податків Сьогодні 08:36 — Казна та Політика

Гральний бізнес за 3 місяці 2023 сплатив 1 млрд грн податків

Гральний бізнес України в січні-березні 2023 року сплатив 1 млрд грн податків — це у 5 разів більше, ніж за весь 2021 рік, коли сума податків від гемблінгу склала 204 млн грн.

Такі дані наводить канал UA War Infographics

Навіть враховуючи девальвацію гривні з 27 грн/$ до 38 грн/$, перевищення складає майже 3,5 рази.

«Завдяки суспільному розголосу та ліквідації схем ухилення від сплати податків „ігорка“ почала виходити з тіні», — коментує «Центр економічної стратегії».

Водночас у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей поділилася тенденціями із Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Станом на квітень 2023 року Реєстр містить актуальні відомості щодо 687 осіб. За весь період з початку його запуску були внесені:

195 осіб — за 2021 рік;

315 осіб — за 2022 рік;

245 осіб — за 3 місяці 2023 року.

З наявних у Реєстрі даних вже можна простежити окремі тенденції:

у категоріях «від 21 до 30 років» та «від 31 до 40 років» до Реєстру внесено 272 та 278 осіб відповідно. По категорії «від 41 до 50 років» було внесено 104 записи. Найменше ж записів у категорії «51 рік і більше» — 33;

наразі у Реєстрі міститься 643 записи про чоловіків, а 44 — про жінок;



більшість записів, внесених до Реєстру — на підставі заяв про самообмеження: 686 записів;



заяви на обмеження подавалися переважно родичами (матір’ю — 45 заяв; батьком — 8 заяв) та дружинами (13 заяв) гравців.



Нагадаємо, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) підрахувала, що у січні — березні 2023 року держбюджет України отримав 522 млн грн тільки плати за ліцензії від грального бізнесу.

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