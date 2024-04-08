Як працюють онлайн-казино і які податки сплачують — Finance.ua

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Як працюють онлайн-казино і які податки сплачують

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Як працюють онлайн-казино і які податки сплачують
Як працюють онлайн-казино і які податки сплачують
Наразі казино працює за однією системою, принаймні - в теорії, бо практика значно відрізняється від неї.
Для більшості ліцензованих видів азартної діяльності мінімальний розмір статутного капіталу юридичної особи, яка має намір працювати у цьому бізнесі, згідно із ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов, становить 30 мільйонів гривень.
Для того, щоб отримати дозвіл на роботу в сфері грального бізнесу, компанія має купити ліцензію. Її вартість складає:
  • для казино в Києві - 60 000 мінімальних заробітних плат;
  • для казино в інших містах — 30 000 мінімальних заробітних плат;
  • для залів ігрових автоматів — 75 00 мінімальних заробітних плат
  • для платформ онлайн-покеру — 5 000 мінімальних заробітних плат.
Станом на 1 квітня розмір мінімальної заробітної плати становить 8 тисяч гривень.

Податки

Крім того, компанії, що займаються гральним бізнесом, мають сплачувати наступні податки:
  1. Податок на прибуток: оператори ігрових автоматів — 10%; від різниці між доходом і виплаченими виграшами для букмекерського бізнесу і казино — 18%; організатори лотерей — 30%.
  2. Податок на прибуток підприємств — 18%.
  3. Податок на виграш: 18% (стягується з фізосіб) та 1,5% військового збору.
Так в теорії, тому що на практиці всі ці норми намагаються (не без успіху) обходити.
Трохи цікавих цифр:
За даними The Village, торік від грального бізнесу держава отримала 10,4 мільярда гривень податків. У 2022 році, за словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, держава отримала від плати за ліцензії та від сплати податків 1,9 мільярда гривень. У 2021 році цей показник склав 2,3 мільярда.
Детальніше про те, скільки заробляють онлайн-казино в Україні і чому це проблема для держави — розповіли у статті за посиланням нижче:

Як працюють онлайн-казино

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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