Німеччина надала екстрену допомогу Україні в €170 мільйонів Сьогодні 04:09 — Казна та Політика

Німеччина надала екстрену допомогу Україні в €170 мільйонів

Німеччина не послабить підтримку України, вона збільшує військову підтримку та негайно надає 170 млн євро зимової допомоги, що має показати путіну, серед іншого, що він не досягне успіху в Україні.

Про це оголосив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у середу в промові в Бундестазі під час дебатів щодо бюджету на 2026 рік.

«Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом’якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України», — сказав Мерц.

Він запевнив, що Німеччина не припинить свою підтримку України.

«Ми будемо підтримувати український народ стільки, скільки це буде необхідно. І ми хочемо зробити заморожені російські активи доступними саме для цього. путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку», — підкреслив канцлер.

Він привітав зусилля США щодо завершення війни, але наголосив, що Україна та Європа не хочуть миру через капітуляцію та не сприймуть переговори за їхньою спиною.

Читайте також Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги для відновлення енергетики

«Угода, укладена між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні… В цей доленосний момент — для України, для Європи і для нас разом зі Сполученими Штатами — я хочу також чітко сказати: щодо європейських справ рішення може ухвалюватися лише за згодою Європи. Європа — не іграшка в чужих руках, а суверенний актор, який відстоює власні інтереси та цінності», — заявив глава уряду.

Він також повторив, що війна може закінчитися вже завтра, якщо росія припинить свій незаконний з погляду міжнародного права напад і відведе свої війська з чужої території.

«У цьому конфлікті є лише один агресор. Назвати його — це передумова для внутрішнього орієнтира, який потрібен для розв’язання цього конфлікту… І щоб справжні переговори взагалі стали можливими, путіну потрібно продемонструвати безперспективність його воєнної авантюри», — підкреслив Мерц.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.