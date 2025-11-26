0 800 307 555
Україна застосувала санкції до суден, які перевозили крадене

Казна та Політика
Україна застосувала санкції до 56 морських суден, які незаконно заходили до тимчасово окупованих росією українських портів і вивозили крадену українську продукцію.
Інформація про це міститься на сайті президента України.
«Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022−2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію», — говориться у повідомленні.
Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон.
Значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії, говориться у повідомленні.
«Судна використовували прапори не лише рф: 17 із них ходили під прапорами інших країн. Україна працюватиме з відповідними державами задля припинення видачі ліцензій», — говориться на сайті президента.
«Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету росії, що давало змогу рф фінансувати свою воєнну машину», — зазначено у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
