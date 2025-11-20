0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Білий дім схвалив законопроект про нові санкції проти рф

301
Білий дім схвалив законопроект про нові санкції проти рф
Білий дім схвалив законопроект про нові санкції проти рф
Білий дім схвалив законопроєкт про нові «нищівні санкції» проти росії, заявив сенатор Ліндсі Грем.
Як пише CNN, Грем заявив, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна просунути в Конгресі цей законопроект.
«У неділю, коли ми грали в гольф, президент Трамп сказав Тьюну: „Внесіть законопроект“», — сказав Грем.
Він також додав, що Білий дім надіслав йому заяву «близько двох годин тому» про те, що вони «схвалили законопроєкт».
Законопроєкт Грема, який тепер підтримують понад 80 сенаторів, дасть змогу президенту запровадити вторинні санкції і мита на імпорт із країн, які купують російський уран, газ і нафту.
«Якщо ви хочете, щоб путін сидів за столом переговорів, успішний план із 28 або 12 пунктів неможливий, якщо путін не повірить, що ми продовжимо військову підтримку України та що ми переслідуватимемо тих, хто купує дешеву російську нафту», — сказав Грем, пояснивши, що Конгрес повинен ухвалити законопроєкт, щоб отримати «важіль впливу» на переговорах із президентом росії володимиром путіним.
Тьюн підтримав цю позицію, заявивши журналістам: «Ми хочемо переконатися, що робимо все можливе, щоб надати адміністрації інструменти, необхідні для сприяння і досягнення мирного врегулювання між росією та Україною».
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці наразі працюють над законопроектом про введення санкцій щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із росією. Він підкреслив, що запропонований Сенатом законопроект «його влаштовує».
Крім того, лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив у жовтні, що готовий винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії, який давно просуває сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, але не хоче «ставити собі жорсткі терміни».
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems