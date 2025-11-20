Білий дім схвалив законопроект про нові санкції проти рф Вчора 10:38

Білий дім схвалив законопроект про нові санкції проти рф

Білий дім схвалив законопроєкт про нові «нищівні санкції» проти росії, заявив сенатор Ліндсі Грем.

Як пише CNN , Грем заявив, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна просунути в Конгресі цей законопроект.

«У неділю, коли ми грали в гольф, президент Трамп сказав Тьюну: „Внесіть законопроект“», — сказав Грем.

Він також додав, що Білий дім надіслав йому заяву «близько двох годин тому» про те, що вони «схвалили законопроєкт».

Законопроєкт Грема, який тепер підтримують понад 80 сенаторів, дасть змогу президенту запровадити вторинні санкції і мита на імпорт із країн, які купують російський уран, газ і нафту.

«Якщо ви хочете, щоб путін сидів за столом переговорів, успішний план із 28 або 12 пунктів неможливий, якщо путін не повірить, що ми продовжимо військову підтримку України та що ми переслідуватимемо тих, хто купує дешеву російську нафту», — сказав Грем, пояснивши, що Конгрес повинен ухвалити законопроєкт, щоб отримати «важіль впливу» на переговорах із президентом росії володимиром путіним.

Тьюн підтримав цю позицію, заявивши журналістам: «Ми хочемо переконатися, що робимо все можливе, щоб надати адміністрації інструменти, необхідні для сприяння і досягнення мирного врегулювання між росією та Україною».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці наразі працюють над законопроектом про введення санкцій щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із росією. Він підкреслив, що запропонований Сенатом законопроект «його влаштовує».

Крім того, лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив у жовтні, що готовий винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії, який давно просуває сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, але не хоче «ставити собі жорсткі терміни».

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.