Залишилося кілька днів: в НБУ закликали українців здавати монети
НБУ закінчує збір монет різних номіналів. Він триває до 28 листопада в рамках проведення благодійної акції для допомоги тваринам, які постраждали від війни.
Про це повідомили в НБУ.
Акція отримала назву #PowerCoins. А проводять її спільно зі всеукраїнським рухом UAnimals.
«Щоб долучитися до акції, потрібно зібрати монети та до 28 листопада 2025 року віднести їх до найближчого відділення банку-партнера акції. Банк перерахує ці кошти на рахунок UAnimals», — йдеться в повідомленні.
Які монети можуть здати українці:
- 10 коп;
- 50 коп;
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
У які банки можна здавати монети:
- Ощадбанк.
- ПУМБ.
Перелік відділень банків, у які можна здати монети в рамках акції, знаходиться за посиланням.
На що підуть зібрані кошти
При цьому підкреслюється: зібрана сума буде спрямована на корм для евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій. А також:
- Лікування поранених і хворих тварин.
Йдеться, зокрема, про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб унаслідок війни.
- Вольєри та пристрої для притулків.
