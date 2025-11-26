0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Залишилося кілька днів: в НБУ закликали українців здавати монети

Казна та Політика
127
Залишилося кілька днів: в НБУ закликали українців здавати монети
Залишилося кілька днів: в НБУ закликали українців здавати монети
НБУ закінчує збір монет різних номіналів. Він триває до 28 листопада в рамках проведення благодійної акції для допомоги тваринам, які постраждали від війни.
Про це повідомили в НБУ.
Акція отримала назву #PowerCoins. А проводять її спільно зі всеукраїнським рухом UAnimals.
«Щоб долучитися до акції, потрібно зібрати монети та до 28 листопада 2025 року віднести їх до найближчого відділення банку-партнера акції. Банк перерахує ці кошти на рахунок UAnimals», — йдеться в повідомленні.
Які монети можуть здати українці:
  • 10 коп;
  • 50 коп;
  • 1 грн;
  • 2 грн;
  • 5 грн;
  • 10 грн.
У які банки можна здавати монети:
  • Ощадбанк.
  • ПУМБ.
Перелік відділень банків, у які можна здати монети в рамках акції, знаходиться за посиланням.
На що підуть зібрані кошти
При цьому підкреслюється: зібрана сума буде спрямована на корм для евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій. А також:
  • Лікування поранених і хворих тварин.
Йдеться, зокрема, про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб унаслідок війни.
  • Вольєри та пристрої для притулків.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems