Залишилося кілька днів: в НБУ закликали українців здавати монети

НБУ закінчує збір монет різних номіналів. Він триває до 28 листопада в рамках проведення благодійної акції для допомоги тваринам, які постраждали від війни.

Про це повідомили в НБУ

Акція отримала назву #PowerCoins. А проводять її спільно зі всеукраїнським рухом UAnimals.

«Щоб долучитися до акції, потрібно зібрати монети та до 28 листопада 2025 року віднести їх до найближчого відділення банку-партнера акції. Банк перерахує ці кошти на рахунок UAnimals», — йдеться в повідомленні.

Які монети можуть здати українці:

10 коп;

50 коп;

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

У які банки можна здавати монети:

Ощадбанк.

ПУМБ.

Перелік відділень банків, у які можна здати монети в рамках акції, знаходиться за посиланням

На що підуть зібрані кошти

При цьому підкреслюється: зібрана сума буде спрямована на корм для евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій. А також:

Лікування поранених і хворих тварин.

Йдеться, зокрема, про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб унаслідок війни.

Вольєри та пристрої для притулків.

