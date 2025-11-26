0 800 307 555
Президент підписав закон щодо порядку перепоховання Захисників

Казна та Політика
Президент України підписав Закон України 4656-IX «Про внесення змін до Закону України „Про поховання та похоронну справу“ щодо врегулювання питання перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» — законопроект № 12413.
Закон вносить зміни до статей 14, 21, 25 Закону України «Про поховання та похоронну справу» і вдосконалює основні процедурні аспекти, пов’язані із перепохованням померлих (загиблих) осіб, передусім загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у разі ідентифікації (встановлення) осіб, невпізнані останки яких раніше поховано.

Основні положення закону:

  • витрати на поховання померлих учасників бойових дій здійснюються за рахунок коштів державного бюджету;
  • перепоховання померлого може бути ініційовано особою, яка здійснила поховання, або одним із родичів померлого (чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), — у разі відсутності особи, яка здійснила поховання, чи наявності згоди такої особи;
  • у разі ідентифікації (встановлення) особи, невпізнані останки якої поховані в установлених відповідно до законодавства місцях поховання, перепоховання таких останків померлого здійснюється одним із вищевказаних родичів померлого;
  • у разі ідентифікації (встановлення) особи, невпізнані останки якої поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі, перепоховання таких останків померлого може здійснюватися одним із родичів померлого, на іншому кладовищі або на території Національного військового меморіального кладовища в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • перепоховання останків померлих (у тому числі після ідентифікації (встановлення) таких осіб), які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, здійснюється з джерел, передбачених законом для поховання таких осіб, одноразово.
За матеріалами:
Finance.ua
