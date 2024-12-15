У листопаді знизилися обсяги надходжень з боку грального бізнесу — Finance.ua
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У листопаді знизилися обсяги надходжень з боку грального бізнесу

Казна та Політика
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У листопаді знизилися обсяги надходжень з боку грального бізнесу
У листопаді знизилися обсяги надходжень з боку грального бізнесу
У листопаді поточного року гралльний бізнес сплатив 1,5 млрд гривень. Це на 36% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Спостерігається тенденція до зниження обсягів надходжень з боку грального бізнесу.
Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
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За його словами, на цифру вплинуло зменшення обсягів сплати податку на прибуток на 49,7% порівняно з листопадом 2023 року.

Динаміка за 11 місяців

Проте загальна динаміка за 11 місяців 2024 року лишається позитивною.
Дані щодо сплати податків компаніями, які надають послуги з організації азартних ігор, демонструють значне зростання.
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За 11 місяців поточного року до бюджету було сплачено 16 млрд гривень, що у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Щодо структури надходжень, інформація така:
  • Податок на прибуток — 62,6% у складі надходжень. Приріст за 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року — двакратний: 10 млрд гривень проти 5 млрд гривень.
  • ПДФО — 37% у складі надходжень. Приріст за 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року складає 32,7%: 5,9 млрд гривень проти 4,5 млрд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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