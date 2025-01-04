Зеленський підписав законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку — Finance.ua

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Зеленський підписав законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку

Казна та Політика
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Зеленський підписав законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку
Зеленський підписав законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку
Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, який передбачає зміни у сфері грального бізнесу та лотерей.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Головні нововведення

До 1 квітня 2025 року Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей буде ліквідовано.
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Замість неї створять уповноважений орган, який разом із визначеним міністерством відповідатиме за політику у сфері грального бізнесу.
Закон вводить механізм блокування нелегальних гральних сайтів і мобільних застосунків.
Реклама азартних ігор тепер заборонена, за винятком таких випадків:
  • на телебаченні та радіо у нічний час;
  • у медіа й онлайн-платформах із цільовою аудиторією старше 21 року.
У такій рекламі заборонено обіцяти компенсацію витрат або пропонувати безкоштовні бонуси замість внесення ставки, а також телефонувати чи надсилати пропозиції невизначеному колу осіб.
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Також у рекламі азартних ігор заборонено залучати військовослужбовців, волонтерів, відомих осіб, а також використовувати теми, що пов’язані з війною.
Окрім цього, документ забороняє отримувати ліцензію людям, які були власниками чи посадовцями гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати за ліцензії.
Розрахунки при проведенні азартних ігор проводять виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Інші платіжні послуги забороняють використовувати. Крім того, забороняють спонсорство азартних ігор, крім спонсорства у спорті.
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За документом, лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.
Також встановлюють ліміти на витрати та час гри й обовʼязкові перерви. Документ пропонує запровадити «контрольні закупки» з відеофіксацією під час перевірок.
До того ж забороняється приймати ставки у кредит або з наступною оплатою.
За матеріалами:
Finance.ua
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