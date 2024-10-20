Організатори азартних ігор подвоїли сплату податків у 2024 році, — Гетманцев
За січень-вересень 2024 року організатори азартних ігор перерахували до бюджету 13,5 млрд грн податків, що вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Загалом за 9 місяців поточного року надходження від грального бізнесу склали 13,5 млрд гривень, що в 2 рази більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року», — йдеться в повідомленні.
Скільки сплатили у вересні
Зокрема у вересні, за інформацією депутата, надходження від грального бізнесу склали 1,8 млрд грн, що на 83,2% (+0,8 млрд грн) більше, як порівняти з вереснем 2023 року.
У складі надходжень 1,3 млрд грн займає податок на прибуток. Обсяги його сплати зросли в 2,6 рази, як порівняти з вереснем минулого року.
Нагадаємо, за даними Опендатабот, понад 7,8 тисяч українців перебуває у Реєстрі лудоманів, за даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші півроку 2024.
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