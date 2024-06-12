В Україні значно зросли надходження від грального бізнесу: нардеп назвав цифри — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні значно зросли надходження від грального бізнесу: нардеп назвав цифри

Казна та Політика
18
В Україні значно зросли надходження від грального бізнесу: нардеп назвав цифри
В Україні значно зросли надходження від грального бізнесу: нардеп назвав цифри
За перші п’ять місяців 2024 року у державний бюджет України надійшло 7,38 млрд грн податків від грального бізнесу.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
«Щодо податкових надходжень з грального бізнесу. За перші п’ять місяців року в бюджет надійшло 7,38 млрд грн», — сказано в повідомленні.
Читайте також
За його словами, податкові надходження від грального бізнесу цьогоріч були в 101 раз більшими, ніж за січень-травень 2021 року, в 38 раз більше, ніж за січень — травень 2022, і в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2023.
«Це притому що були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні», — підсумував Железняк.
Нагадаємо, щоденні витрати українців в онлайн казино становлять 400 мільйонів гривень.
Читайте також
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.
Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет». Зокрема, документ пропонує обмежити доступ до азартних ігор для військових.

Як працюють онлайн-казино та чому це проблема для України

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.