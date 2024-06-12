В Україні значно зросли надходження від грального бізнесу: нардеп назвав цифри — Finance.ua

В Україні значно зросли надходження від грального бізнесу: нардеп назвав цифри Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

В Україні значно зросли надходження від грального бізнесу: нардеп назвав цифри

За перші п’ять місяців 2024 року у державний бюджет України надійшло 7,38 млрд грн податків від грального бізнесу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Щодо податкових надходжень з грального бізнесу. За перші п’ять місяців року в бюджет надійшло 7,38 млрд грн», — сказано в повідомленні.

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За його словами, податкові надходження від грального бізнесу цьогоріч були в 101 раз більшими, ніж за січень-травень 2021 року, в 38 раз більше, ніж за січень — травень 2022, і в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2023.

«Це притому що були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні», — підсумував Железняк.

Нагадаємо, щоденні витрати українців в онлайн казино становлять 400 мільйонів гривень.

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Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет». Зокрема, документ пропонує обмежити доступ до азартних ігор для військових.

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