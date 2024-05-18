Рейтинг країн за доходом у секторі онлайн-казино у 2024 році — Finance.ua

Рейтинг країн за доходом у секторі онлайн-казино у 2024 році Сьогодні 05:18 — Світ

Рейтинг країн за доходом у секторі онлайн-казино у 2024 році, Фото: zn.ua

Цього року у рейтингу країн за доходом у секторі онлайн-гемблінгу США посіли перше місце.

Про це свідчать дані прогнозу Japanese Online Casino Guide, опублікованого на основі даних Statistica.

Результати показують значне зростання популярності цієї галузі по всьому світу.

Рейтинг країн за доходом у секторі онлайн-казино у 2024 році

На першому місці з доходом у розмірі $23,03 млрд знаходяться Сполучені Штати Америки, з очікуваним приростом на 20,3%.

Друге місце посіла Велика Британія з доходом $13,78 млрд, де приблизно 27,9% населення планує брати участь у грі онлайн.

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Австралія посіла третє місце з доходом у розмірі $10,14 млрд, будучи третьою за кількістю потенційних онлайн-гемблерів.

Позиції у решті ТОП-10 виглядають наступним чином:

Японія ($6,19 млрд);

Німеччина ($5,65 млрд);

Канада ($4,19 млрд);



Франція ($4,12 млрд);



Італія ($3,21 млрд);



Індія ($2,9 млрд);



Іспанія ($1,97 млрд).



400 мільйонів гривень. Нагадаємо, народний депутат Олексій Леонов повідомив , що українці щодня витрачають в онлайн казино

Довідка Finance.ua:

за даними The Village, торік від грального бізнесу держава отримала 10,4 мільярда гривень податків;

у 2022 році, за словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, держава отримала від плати за ліцензії та від сплати податків 1,9 мільярда гривень. У 2021 році цей показник склав 2,3 мільярда.

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