Рейтинг країн за доходом у секторі онлайн-казино у 2024 році — Finance.ua

Рейтинг країн за доходом у секторі онлайн-казино у 2024 році
Цього року у рейтингу країн за доходом у секторі онлайн-гемблінгу США посіли перше місце.
Про це свідчать дані прогнозу Japanese Online Casino Guide, опублікованого на основі даних Statistica.
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Результати показують значне зростання популярності цієї галузі по всьому світу.
Рейтинг країн за доходом у секторі онлайн-казино у 2024 році
На першому місці з доходом у розмірі $23,03 млрд знаходяться Сполучені Штати Америки, з очікуваним приростом на 20,3%.
Друге місце посіла Велика Британія з доходом $13,78 млрд, де приблизно 27,9% населення планує брати участь у грі онлайн.
Австралія посіла третє місце з доходом у розмірі $10,14 млрд, будучи третьою за кількістю потенційних онлайн-гемблерів.
Позиції у решті ТОП-10 виглядають наступним чином:
- Японія ($6,19 млрд);
- Німеччина ($5,65 млрд);
- Канада ($4,19 млрд);
- Франція ($4,12 млрд);
- Італія ($3,21 млрд);
- Індія ($2,9 млрд);
- Іспанія ($1,97 млрд).
Нагадаємо, народний депутат Олексій Леонов повідомив, що українці щодня витрачають в онлайн казино 400 мільйонів гривень.
Довідка Finance.ua:
- за даними The Village, торік від грального бізнесу держава отримала 10,4 мільярда гривень податків;
- у 2022 році, за словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, держава отримала від плати за ліцензії та від сплати податків 1,9 мільярда гривень. У 2021 році цей показник склав 2,3 мільярда.
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