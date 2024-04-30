135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою: у Києві викрили нелегальне казино та шахрайський кол-центр — Finance.ua
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135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою: у Києві викрили нелегальне казино та шахрайський кол-центр

Кримінал
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135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою: у Києві викрили нелегальне казино та шахрайський кол-центр
135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою: у Києві викрили нелегальне казино та шахрайський кол-центр
Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр.
Про це повідомляє Бюро екномічної безпеки.
Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому.
Детективи Бюро провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.
Під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей.
Як діяли
Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 203−2 Кримінального кодексу України.
Також на четвертому поверсі тієї ж будівлі виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.
Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.
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Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.
За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
За матеріалами:
Finance.ua
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