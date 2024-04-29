Щоденні витрати українців в онлайн-казино становлять 400 мільйонів гривень — нардеп — Finance.ua
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Щоденні витрати українців в онлайн-казино становлять 400 мільйонів гривень — нардеп

Особисті фінанси
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Щоденні витрати українців в онлайн-казино становлять 400 мільйонів гривень — нардеп
Щоденні витрати українців в онлайн-казино становлять 400 мільйонів гривень — нардеп
Щоденні витрати українців в онлайн казино становлять 400 мільйонів гривень.
Про це під час телемарафону «Єдині новини» повідомив народний депутат Олексій Леонов.
«Є така жахлива цифра, вона була ще до війни, що майже 18% суїцидальних випадків у ЗСУ було скоєно військовослужбовцями, які мали ігрову залежність та набули значних фінансових заборгованостей», — зазначив Леонов.

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Нагадаємо, указ президента щодо грального бізнесу передбачає:
  • розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;
  • заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень;
  • зобовʼязати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;
  • впровадити державну систему онлайн-моніторингу;
  • провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.
Також головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану повинні запровадити заборону для військових щодо доступу до онлайн-казино.
СБУ повинна протягом двох місяців провести перевірки організаторів азартних ігор.
Нацбанку протягом двох місяців необхідно затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх.
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Мінцифри повинно провести у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії у їх магазинах додатків.
Міністерство охорони здоров’я протягом трьох місяців має розробити клінічний протокол лікування від ігрової залежності.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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