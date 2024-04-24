Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комісії з грального бізнесу — Finance.ua

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комісії з грального бізнесу Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комісії з грального бізнесу

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він уточнив, що законопроєкт підтримали 272 народних депутатів.

«Тут всі норми, які ми рекомендували від нашої ТСК. Обʼєднання законопроекту № 9256−1 + № 10 101 + багато важливих норм. Окрім ліквідації КРАІЛ в законі є важливі речі», — йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, документ містить наступне: обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства, визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану.

Читайте також Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Також вдосконалюються інструменти контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет) та встановлюються додаткові критерії для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив зібрати аналітичні данні щодо поширення та впливу гральних онлайн-платформ на українське суспільство, а також запропонувати рішення.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу Президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.