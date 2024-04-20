Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті — Finance.ua

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті Сьогодні 11:25 — Казна та Політика

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті, Фото: zn.ua

Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет». Зокрема, документ пропонує обмежити доступ до азартних ігор для військових.

Про це йдеться в Указі президента.

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Головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану повинні невідкладно запровадити заборону для військових щодо доступу до онлайн-казино.

Кабінету Міністрів України доручено здійснити наступні дії щодо онлайн-казино:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу;

заборонити реєстрацію організатором азартних ігор казино в інтернеті кількох акаунтів для одного гравця, а також визначення максимального часу безперервної участі в азартній грі в мережі інтернет на добу для одного акаунта та запровадження обов’язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень;



зобов’язати організаторів азартних ігор в інтернеті встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;



упровадити Державну систему онлайн-моніторингу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України;



провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності, контактів закладів, які надають допомогу особам з ігровою залежністю, та особливостей функціонування Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів і/або участь в азартних іграх;



блокувати нелегальні вебсайти, на яких надається доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.



Окрім того, СБУ повинна протягом двох місяців провести перевірки організаторів азартних ігор.

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НБУ необхідно протягом двох місяців затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх.

Міністерству цифрової трансформації доручили провести у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії у їх магазинах додатків.

Міністерство охорони здоров’я зобов’язали протягом трьох місяців розробити клінічний протокол лікування від ігрової залежності.

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