ДБР затримало керівника КРАІЛ за сприяння в роботі російських онлайн-казино в Україні — Finance.ua

ДБР затримало керівника КРАІЛ за сприяння в роботі російських онлайн-казино в Україні Сьогодні 15:15 — Кримінал

ДБР затримало керівника КРАІЛ за сприяння в роботі російських онлайн-казино в Україні, Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Під час досудового розслідування ДБР встановило, що очолювана ним установа видала та за вказівками якого навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.

Фото: Офіс генпрокурора

Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян.

Так, під час розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та на російських вебресурсах.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, правоохоронці провели обшуки за місцями його проживання, роботи та в автомобілях, вилучили флеш-носії, чорнові записи, та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти.

Фото: ДБР

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею Пособництво державі-агресору (ст. 111−2 КК України).

Також, Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.

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