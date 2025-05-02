Зарплати чиновників зростають: де платять понад 100 тис. гривень — Finance.ua
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Зарплати чиновників зростають: де платять понад 100 тис. гривень

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Зарплати чиновників зростають: де платять понад 100 тис. гривень
Зарплати чиновників зростають: де платять понад 100 тис. гривень
Зарплати чиновників в Україні суттєво перевищують середній рівень по країні. Але зростають не так швидко.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
У березні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 54,2 тис. гривень. Порівняно з березнем минулого року (46,9 тис. гривень) вона збільшилася на 15,6%.
При цьому варто зазначити, що за даними ПФУ, середня офіційна зарплата по Україні в березні становила 19,4 тис. гривень (+25,9% за рік).

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у березні в центральних держорганах зарплату отримували 21 890 осіб.
Лідирує за рівнем зарплат Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 115,9 тис. гривень. Чисельність співробітників — 348 осіб.
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На другому місці — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг із середньрю зарплатою 91,3 тис. гривень. У НКРЕКП працюють 529 осіб.
Далі йде Апарат Верховної Ради України, середня зарплата 832 працівників — 81,5 тис. гривень, та Антимонопольний комітет — 81,2 тис. гривень (266 осіб).
Зарплати чиновників зростають: де платять понад 100 тис. гривень

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 124,1 тисячі гривень.
Найвищі зарплати серед 500 керівників у таких відомствах:
  • НКРЕКП — 305,4 тис. гривень (7 осіб),
  • Державна служба експортно контролю — 296,1 тис. гривень (2 особи)
  • НАЗК — 276,3 тис. гривень (5 чиновників).
Зарплати чиновників зростають: де платять понад 100 тис. гривень
Нагадаємо, у грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України становила 79,8 тис. гривень. Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за 2024 рік зарплата чиновників становила 54,4 тис. гривень.
Верховна Рада 11 березня ухвалила закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників.
За матеріалами:
РБК-Україна
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