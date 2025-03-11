Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт — Finance.ua

Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроєкт № 8222, що передбачає впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада ухвалила законопроєкт № 8222, який впроваджує єдині підходи до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Загалом за — 259 голосів», — зазначив він.

За словами Железняка, народні депутати не підтримали правки щодо підвищення зарплат для Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства економіки. Однак була прийнята правка, яка передбачає підвищення зарплат для Державної аудиторської служби.

«Також не була підтримана правка щодо зарплат апарату Верховної Ради, яка передбачала можливість встановлення надбавки за вислугу років більше ніж 30% окладу працівникам Апарату ВРУ», — додав він.

Згідно з законопроєктом, заробітна плата державного службовця враховує його кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

Відповідно до законопроєкту, заробітна плата державного службовця враховує кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

Зарплата держслужбовців складається з двох частин:

Стала заробітна плата — посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг.

Варіативна заробітна плата — премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, а також місячні або квартальні премії.

Зазначено, що стала заробітна плата є фіксованою виплатою та основною винагородою за виконання посадових обов’язків, а варіативна — залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи органу.

Крім того, держслужбовці можуть отримувати гарантійні та компенсаційні виплати, які не входять до складу їх сталої або варіативної зарплати і не враховуються при формуванні фонду заробітної плати. До таких виплат належать компенсації за доступ до державної таємниці, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, грошова допомога під час надання основної відпустки, а також інші гарантійні виплати.

Також законопроєкт передбачає премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності або місячні/квартальні премії залежно від особистого внеску державного службовця.

«Загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30% фонду його сталої заробітної плати», — йдеться в законопроєкті.

Мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби в органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст чи районів у містах, не може бути меншим за 2,5 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня (наразі — 7570 гривень).

УНН За матеріалами:

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