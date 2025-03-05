Шмигаль: в Україні скоротили 30 тисяч чиновників, це допомагає економити держбюджет — Finance.ua

Шмигаль: в Україні скоротили 30 тисяч чиновників, це допомагає економити держбюджет Сьогодні 09:31 — Казна та Політика

Шмигаль: в Україні скоротили 30 тисяч чиновників, це допомагає економити держбюджет

За три роки великої війни кількість державних службовців в Україні скоротили на майже на 30%.

Про це сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу.

Він розповів, що уряд постійно шукає, де можна зекономити та оптимізувати бюджет, щоб більш ефективно використовувати його. Усі податки йдуть на фінансування Сил оборони України. Бюджет військових на цей рік становить 2,2 трлн гривень — Україна збирає трохи менше, але також залучає позичковий ресурс через облігації.

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Допомога партнерів — майже 1,3 трлн гривень — йде на закриття цивільних потреб.

«Постійно триває оптимізація органів управління, центральних органів виконавчої влади, міністерств. За цей період ми скоротили кількість чиновників на майже на 30%. На понад 30 тисяч скоротилася кількість чиновників. Це важливий елемент економії державного бюджету за останні три роки», — сказав Шмигаль.

Зокрема, він наголосив, що уряд «активно дивиться в бік цифровізації» послуг, яка дає змогу скоротити кількісний склад бюрократів і чиновників.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників у центральних державних органах становила 38,6 тис. гривень. Від січня до листопада вона зросла на 61% — до 62 тис. гривень. Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників. Для порівняння, середня зарплата чиновників втричі більша середньої зарплати в Україні.

hromadske За матеріалами:

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