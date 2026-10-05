НАПК выявило коррупционные риски в системе техосмотра авто: что предлагают изменить

Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало комплексное исследование «Коррупционные риски в сфере обязательного технического контроля транспортных средств» и сформировало рекомендации по антикоррупционным предохранителям для реформирования системы обязательного технического контроля транспортных средств (ОТК).

Какие проблемы обнаружили

Национальная программа адаптации законодательства Украины к acquis ЕС определяет отсутствие обязательного технического осмотра для частных легковых автомобилей как одну из ключевых проблем.

С учетом комплексности сферы ОТК и необходимости дальнейшего приближения украинского законодательства к праву ЕС Минразвития обратилось в НАПК с инициативой проведения стратегического анализа коррупционных рисков в сфере ОТК для обеспечения подготовки прозрачной и эффективной законодательной базы реформирования системы ОТК.

В рамках исследования НАПК идентифицировало 9 коррупционных рисков, охватывающих все этапы системы ОТК: от доступа к рынку и проведения проверки до фиксации и передачи результатов, мониторинга, надзора и применения ответственности.

В частности, это фрагментированность процедуры доступа к рынку, отсутствие четкой и прозрачной процедуры проверки документов для получения статуса субъекта ОТК, отсутствие четко определенного правового статуса проверяющего лица, недостаточная автоматизация передачи измеряемых показателей, что позволяет фальсификацию результатов, а также отсутствие целостной системы надзора и непропорциональности ответственности в сфере.

Сколько недействительных протоколов было обнаружено за три года

Масштаб проблемы подтверждают данные Главного сервисного центра МВД: за 2023−2025 годы составлено 3929 выводов о признании недействительными протоколов проверки технического состояния транспортных средств, а из реестра субъектов проведения ОТК исключены 325 субъектов.

Предыдущий опыт функционирования системы технического осмотра показал, что без надлежащих мер защиты реформа рискует воспроизвести те же коррупционные практики в новой форме, но уже в значительно большем масштабе.

Какие изменения рекомендует НАПК

По результатам исследования сформированы рекомендации для Минразвития, МВД и Национального агентства по аккредитации Украины, направленные, в частности, на введение единого прозрачного механизма доступа к рынку, цифровизацию и автоматизацию процессов ОТК, нормативное урегулирование статуса непосредственно проводящего проверку лица, создание целостной системы надзора и пересмотр подходов к ответственности субъектов.

Реализация рекомендаций должна обеспечить переход от формальной модели ОТК к системе, в которой каждый этап предсказуем, прозрачен и контролируем, а также способствовать добросовестной конкуренции на рынке, минимизации фиктивных проверок и повышению общественного доверия к результатам технического контроля.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что около 92% рынка подержанных автомобилей в Украине находится в тени, а его объем составляет около 20 млрд грн. За восемь месяцев 2026 года 2026 автомобилей официально зарегистрировали по цене 1 грн, еще 84 тысячи — дешевле 50 тыс. грн. Несмотря на проверки и поручения контролирующим и правоохранительным органам, ситуация на рынке за последний год практически не изменилась.