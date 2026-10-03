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Где в ЕС в августе купили больше всего новых автомобилей: ТОП-5 стран

Технологии&Авто
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Германия стала лидером ЕС по продажам новых автомобилей в августе
Германия стала лидером ЕС по продажам новых автомобилей в августе, Фото: magnific
По итогам августа 2026 года в странах ЕС было реализовано 708,2 тыс. новых легковых авто.
Об этом пишет «Укравтопром».
Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где за месяц было зарегистрировано более 212,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2,6% больше, чем в прошлом году.
Наименьшее количество авто зарегистрировано на Кипре — 712 автомобилей.
В ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза вошли:
  • Германия — 212 563 авто (+2,6%);
  • Франция — 94 349 ед. (+7,4%);
  • Италия — 69 420 ед. (+3,2%);
  • Испания — 68 544 ед. (+11,8%);
  • Польша — 45 907 ед. (+8,1%).
Самыми маленькими рынками ЕС в августе были:
  • Люксембург — 3 103 ед. (+5,5%);
  • Латвия — 1 852 ед. (-5,3%);
  • Эстония — 1 479 ед. (+50,8%);
  • Мальта — 745 ед. (+36,4%);
  • Кипр — 712 ед. (-0,1%).
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕС
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