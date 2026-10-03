Где в ЕС в августе купили больше всего новых автомобилей: ТОП-5 стран

По итогам августа 2026 года в странах ЕС было реализовано 708,2 тыс. новых легковых авто.

Об этом пишет «Укравтопром».

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Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где за месяц было зарегистрировано более 212,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2,6% больше, чем в прошлом году.

Наименьшее количество авто зарегистрировано на Кипре — 712 автомобилей.

В ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза вошли:

Германия — 212 563 авто (+2,6%);

Франция — 94 349 ед. (+7,4%);

Италия — 69 420 ед. (+3,2%);

Испания — 68 544 ед. (+11,8%);

Польша — 45 907 ед. (+8,1%).

Самыми маленькими рынками ЕС в августе были: