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Epson представила три новых 4K лазерных проектора для домашнего кинотеатра

Технологии&Авто
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Epson объявила о запуске трех новых моделей проекторов
Epson объявила о запуске трех новых моделей проекторов
Компания Epson объявила о запуске трех новых моделей лазерных проекторов с поддержкой 4K HDR — Home Cinema LS5000, LS6000 и LS7500. Проекторы ориентированы на пользователей, желающих получить качественное изображение в домашних условиях по более низкой стоимости.
Об этом пишет NotebookCheck.
Все три модели оснащены 3-чиповыми 3LCD-двигателями с яркостью от 2500 до 3500 люменов и поддержкой сигнала 4K при 120 Гц через HDMI 2.1. Новинки способны проецировать изображение размером до 300 дюймов.
LS5000 является основным вариантом линейки. Он обеспечивает яркость 2 500 люменов, имеет два HDMI входа и коэффициент проекции от 1,32 до 2,15.
Это позволяет создавать экран диагональю 120 дюймов с расстояния около 3,5 метра. Модель поддерживает ручное смещение линзы и Bluetooth для подключения наушников.
The Epson LS5000
The Epson LS5000
LS6000 сохраняет большинство характеристик младшей модели, но повышает яркость до 3400 люменов.
Epson отмечает, что контрастность у всех трех новинок ниже, чем у премиального LS11000.
По цене LS6000 конкурирует с современными DLP‑проекторами, предлагая точную цветопередачу благодаря LCD‑технологии, хотя черные оттенки выглядят менее глубокими.
The Epson LS6000
The Epson LS6000
LS7500 является короткофокусным вариантом с яркостью 3500 люменов.
Его коэффициент проекции составляет от 1,0 до 1,3, что позволяет создавать 120-дюймовое изображение с расстояния всего 2,7 метра.
Это делает модель более удобной для небольших комнат, где невозможно установить традиционный проектор на большой дистанции.
The Epson LS7500
The Epson LS7500
Новые проекторы Epson LS5000, LS6000 и LS7500 позиционируются как более доступные варианты по сравнению с флагманской моделью LS11000, которая продается за $4 499.
Модели имеют цену $1999, $2199 и $2699 соответственно.
Поставки новых моделей ожидаются в конце сентября.
По материалам:
mezha.media
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