Epson представила три новых 4K лазерных проектора для домашнего кинотеатра

Компания Epson объявила о запуске трех новых моделей лазерных проекторов с поддержкой 4K HDR — Home Cinema LS5000, LS6000 и LS7500. Проекторы ориентированы на пользователей, желающих получить качественное изображение в домашних условиях по более низкой стоимости.

Об этом пишет NotebookCheck.

Все три модели оснащены 3-чиповыми 3LCD-двигателями с яркостью от 2500 до 3500 люменов и поддержкой сигнала 4K при 120 Гц через HDMI 2.1. Новинки способны проецировать изображение размером до 300 дюймов.

LS5000 является основным вариантом линейки. Он обеспечивает яркость 2 500 люменов, имеет два HDMI входа и коэффициент проекции от 1,32 до 2,15.

Это позволяет создавать экран диагональю 120 дюймов с расстояния около 3,5 метра. Модель поддерживает ручное смещение линзы и Bluetooth для подключения наушников.

The Epson LS5000

LS6000 сохраняет большинство характеристик младшей модели, но повышает яркость до 3400 люменов.

Epson отмечает, что контрастность у всех трех новинок ниже, чем у премиального LS11000.

По цене LS6000 конкурирует с современными DLP‑проекторами, предлагая точную цветопередачу благодаря LCD‑технологии, хотя черные оттенки выглядят менее глубокими.

The Epson LS6000

LS7500 является короткофокусным вариантом с яркостью 3500 люменов.

Его коэффициент проекции составляет от 1,0 до 1,3, что позволяет создавать 120-дюймовое изображение с расстояния всего 2,7 метра.

Это делает модель более удобной для небольших комнат, где невозможно установить традиционный проектор на большой дистанции.

The Epson LS7500

Новые проекторы Epson LS5000, LS6000 и LS7500 позиционируются как более доступные варианты по сравнению с флагманской моделью LS11000, которая продается за $4 499.

Модели имеют цену $1999, $2199 и $2699 соответственно.