Маск спрогнозировал появление миллиарда гуманоидных роботов за 10 лет

Количество гуманоидных роботов в мире может составить 10 млрд за 15 лет и 100 млрд за 20 лет.

Об этом заявил глава Tesla Илон Маск в интервью китайскому телеканалу CCTV Finance, сообщает CGTN.

Прогнозы Илона Маска

В разговоре Маск рассказал, что гуманоидных роботов в мире за 10 лет, а возможно и быстрее, будет не менее миллиарда.

За 15 лет их количество, по его мнению, может возрасти до 10 млрд, а за 20 — до 100 млрд.

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«Я прогнозирую, что в течение десяти лет или скорее появится по меньшей мере миллиард человекоподобных роботов; за 15 лет, возможно, 10 миллиардов, а за 20 — 100 миллиардов», — сказал он.

Предприниматель объясняет это так: если количество роботов ежегодно будет примерно удваиваться, оно будет расти в десять раз каждые три-четыре года.

Нынешние масштабы производства пока далеки от таких цифр. По данным Международной федерации робототехники, которые в этом месяце обнародовало Reuters, в 2025 году в мире было продано около 7 тыс. гуманоидных роботов для промышленного и профессионального использования.

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Потребительские и военные модели в подсчет не входят.

Аналитики Bank of America Global Research ожидают 90 тыс. поставок в этом году и 1,2 млн в 2030 году.

Робот для каждой семьи

Маск видит в гуманоидах не только работников заводов, но и универсальных помощников для каждой семьи.

Он сравнил будущих роботов с C-3PO и R2-D2 из «Звездных войн», но подчеркнул, что новые машины должны быть более состоятельными.

«Не было бы здорово, если бы у каждого были собственные C-3PO и R2-D2?» — спросил Маск.

По его словам, такой робот сможет:

ухаживать за пожилыми родителями;

присматривать за детьми;

быть личным репетитором;

выполнять домашние дела;

брать на себя разную физическую работу.