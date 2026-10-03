Маск спрогнозировал появление миллиарда гуманоидных роботов за 10 лет
Количество гуманоидных роботов в мире может составить 10 млрд за 15 лет и 100 млрд за 20 лет.
Об этом заявил глава Tesla Илон Маск в интервью китайскому телеканалу CCTV Finance, сообщает CGTN.
Прогнозы Илона Маска
В разговоре Маск рассказал, что гуманоидных роботов в мире за 10 лет, а возможно и быстрее, будет не менее миллиарда.
За 15 лет их количество, по его мнению, может возрасти до 10 млрд, а за 20 — до 100 млрд.
«Я прогнозирую, что в течение десяти лет или скорее появится по меньшей мере миллиард человекоподобных роботов; за 15 лет, возможно, 10 миллиардов, а за 20 — 100 миллиардов», — сказал он.
Предприниматель объясняет это так: если количество роботов ежегодно будет примерно удваиваться, оно будет расти в десять раз каждые три-четыре года.
Нынешние масштабы производства пока далеки от таких цифр. По данным Международной федерации робототехники, которые в этом месяце обнародовало Reuters, в 2025 году в мире было продано около 7 тыс. гуманоидных роботов для промышленного и профессионального использования.
Потребительские и военные модели в подсчет не входят.
Аналитики Bank of America Global Research ожидают 90 тыс. поставок в этом году и 1,2 млн в 2030 году.
Робот для каждой семьи
Маск видит в гуманоидах не только работников заводов, но и универсальных помощников для каждой семьи.
Он сравнил будущих роботов с C-3PO и R2-D2 из «Звездных войн», но подчеркнул, что новые машины должны быть более состоятельными.
«Не было бы здорово, если бы у каждого были собственные C-3PO и R2-D2?» — спросил Маск.
По его словам, такой робот сможет:
- ухаживать за пожилыми родителями;
- присматривать за детьми;
- быть личным репетитором;
- выполнять домашние дела;
- брать на себя разную физическую работу.
Отдельно Маск предсказал появление «компаний одного человека»: один человек, говорит он, сможет управлять сотнями, тысячами или даже десятками тысяч физических роботов и цифровых агентов. Это, по его мнению, резко повысит производительность труда.
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