Более 51% нефтеперерабатывающих мощностей врага выведено из строя

Дальнобойные удары Сил безопасности и обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей рф.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны. Более половины мощностей врага выведены из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала», — отметил министр обороны Евгений Хмара.

Лишь недавно поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие НПЗ.

Последствия украинских операций не всегда видны сразу. Но эффект накапливается и дает ощутимый результат.