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Более 51% нефтеперерабатывающих мощностей врага выведено из строя

Казна и Политика
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Дальнобойные удары Сил безопасности и обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей рф.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны. Более половины мощностей врага выведены из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала», — отметил министр обороны Евгений Хмара.
Лишь недавно поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие НПЗ.
Последствия украинских операций не всегда видны сразу. Но эффект накапливается и дает ощутимый результат.
«51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей — существенный удар по экономике врага, по его способности совершать агрессию и обеспечивать группировку своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию россии», — добавил Евгений Хмара.
По материалам:
Finance.ua
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