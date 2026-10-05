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Украина испытает «болезненную» утрату, если вступит в ЕС: почему так (The Financial Times)

Казна и Политика
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Украина испытает «болезненную» утрату, если вступит в ЕС: почему так (The Financial Times)
Украина испытает «болезненную» утрату, если вступит в ЕС: почему так (The Financial Times)
Согласно новым предложениям по расширению Европейского Союза, Брюссель существенно ограничит доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам ЕС и аграрным субсидиям, если Киев станет членом блока.
Список ограничений содержится во внутреннем документе Европейской комиссии, с которым ознакомилась The Financial Times.
Ограничения призваны развеять опасения нынешних членов Евросоюза по поводу того, что их рынки будут «затоплены» огромными объемами зерновых и масличных культур из Украины.
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Европейская комиссия намерена предоставить Украине лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам блока и его общим сельскохозяйственным субсидиям на сумму 55 миллиардов евро в год в рамках реформированного процесса вступления — как уступки обеспокоенным странам, в частности Польше, Франции и Италии.
Эти предложения также призваны увязать финансовые выгоды от членства в ЕС с проведением правовых и финансовых реформ странами-кандидатами, а также упростить процедуру лишения членов, нарушающих правила, их прав голоса.
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Ограничение Украины после вступления в ЕС

«Учитывая масштабы и структуру аграрного сектора Украины… а также очень высокий уровень производительности, целесообразно рассмотреть возможность внедрения специальных механизмов, существенно ограничивающих финансовую поддержку и доступ к рынку для таких товаров, как пшеница и зерновые», — говорится во внутреннем документе Еврокомиссии.
Брюссель «поддержит Украину в восстановлении доступа к ее традиционным экспортным рынкам», имея в виду глобальные поставки из Киева, которые были серьезно нарушены из-за войны, развязанной россией.
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В документе Украина, Молдова, Черногория и Албания определены как страны, которые достигли наибольшего прогресса в процессе вступления в ЕС. Для этих четырех государств разработают индивидуальные планы вступления, так называемые дорожные карты, не предусматривающие фиксированные даты присоединения, но должны способствовать ускорению их движения к этой цели.
В то же время геополитическое давление с требованием ускорить расширение ЕС, обусловленное войной россии против Украины, вызвало в некоторых столицах стран-членов опасения, что Брюссель может пойти на уступки по стандартам верховенства права и борьбе с коррупцией для новых членов.
Ряд коррупционных скандалов в Украине усилил беспокойство, что прогресс Киева на самом деле не так значителен, как может показаться с риторики сторонников расширения. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в прошлом году заявила FT, что Брюсселю нужны новые правила, чтобы гарантировать, что в блок не попадут «троянские кони».
По материалам:
УНІАН
Европейская интеграцияБрюссель
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