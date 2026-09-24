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Украина получит почти €3 млрд от ЕС: Рада одобрила восьмой транш

Казна и Политика
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ЕС одобрил восьмой транш помощи Украине
ЕС одобрил восьмой транш помощи Украине
Европейский Союз продолжает финансовую поддержку Украины в рамках программы «Ukraine Facility». Совет ЕС одобрил выделение Киеву очередного, восьмого транша помощи — почти 3 млрд евро.
Об этом свидетельствует решение Совета ЕС.

Что известно

Почти 800 млн евро из нового транша Украина впервые получит в рамках займа на поддержку Украины. Выделение средств стало возможным после выполнения украинской стороной десяти целевых шагов.
Как сообщила нардепка Ольга Василевская-Смаглюк, деньги Украина получит за выполнение 10 шагов Плана Украины. В общей сложности из 95 шагов, срок выполнения которых уже наступил, выполнено 84, то есть около 88%.
По ее словам, впервые часть транша, около 800 млн евро, будет профинансирована через Ukraine Support Loan — новый кредитный механизм ЕС объемом 90 млрд евро для поддержки Украины в 2026—2027 годах.
После этой выплаты общий объем финансирования, полученного Украиной в рамках Ukraine Facility, превысит 32 млрд евро.
Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности, государственного управления, восстановления и модернизации Украины, а также проведения реформ.

Норвегия дополнительно предоставит 92 млн евро

Совет ЕС также обновил План для Украины, включив в него безвозвратный добровольный взнос Норвегии в размере 1 млрд норвежских крон — около 92 млн евро.
Норвегия стала первым государством за пределами ЕС, внесшим вклад в первый уровень механизма поддержки — «Поддержка Украины через План поддержки Украины».
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Общий механизм поддержки вступил в силу 1 марта 2024 года. Он предусматривает более 50 млрд евро грантов и ссуд для Украины до 2027 года. Более 40 млрд евро из этой суммы предусмотрено на реформы и инвестиции по Плану для Украины. Средства выплачиваются при достижении определенных целевых показателей.
После поступления восьмого транша общий объем средств, полученных Украиной по программе с середины 2024 года, превысит 32 млрд евро.
Ранее мы сообщали, что ЕС выдвинул Украине условия для получения дополнительных средств. В частности, Европейский Союз ожидает от Украины прогресса в принятии законодательства по борьбе с теневой экономикой, увеличению налоговых поступлений и приближению украинских норм к законодательству ЕС. От выполнения этих условий будет зависеть дальнейшее выделение финансовой помощи.
По материалам:
Finance.ua
ЕСФинансовая помощь
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