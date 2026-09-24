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Украинцы уплатили 475,5 млрд грн НДФЛ: где поступления были самые большие

Казна и Политика
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Налоги
Налоги
Налог на доходы физических лиц продолжает приносить значительные суммы в бюджеты. За восемь месяцев 2026 года украинские плательщики уплатили 475,5 млрд грн НДФЛ — почти пятую часть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом значительную часть поступлений обеспечили четыре региона.
Об этом свидетельствуют данные налоговой.
За январь — август 2026 года НДФЛ уплатили 1,3 млн плательщиков. Общая сумма поступлений выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было уплачено 399 млрд. грн.

Какие регионы заплатили больше всего

Наибольшие поступления НДФЛ за этот период обеспечили:
  • Киев — 113,6 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 46,1 млрд грн;
  • Львовская область — 33,4 млрд грн;
  • Киевская область — 29,6 млрд грн.

Почему это важно

НДФЛ является одним из основных бюджетоформирующих налогов и главным источником наполнения местных бюджетов. Эти средства используются для финансирования, в частности, образования, здравоохранения, социальной защиты, благоустройства и развития инфраструктуры.
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В условиях военного положения стабильные налоговые поступления позволяют государству и общинам выполнять свои обязательства и финансировать первоочередные потребности.
В то же время, официальное трудоустройство и легальная выплата доходов дают преимущества и самим гражданам. Если в течение года человек получал официальные доходы и с них уплачивался НДФЛ, он может воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога по отдельным видам расходов. По расходам, понесенным в 2025 году, воспользоваться правом на налоговую скидку можно до 31 декабря 2026 года. Подробно о налоговой скидке Finance.ua написал в статье.
Ранее мы сообщали, что зарплата «в конверте» позволяет работнику получить больше денег сейчас, но в то же время уменьшает налоговые поступления и может повлиять на его будущую пенсию. По ссылке рассказали, что это значит и как украинцы теряют пенсии из-за теневых зарплат.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиНалогоплательщики
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