Украинцы уплатили 475,5 млрд грн НДФЛ: где поступления были самые большие

Налог на доходы физических лиц продолжает приносить значительные суммы в бюджеты. За восемь месяцев 2026 года украинские плательщики уплатили 475,5 млрд грн НДФЛ — почти пятую часть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом значительную часть поступлений обеспечили четыре региона.

Об этом свидетельствуют данные налоговой.

За январь — август 2026 года НДФЛ уплатили 1,3 млн плательщиков. Общая сумма поступлений выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было уплачено 399 млрд. грн.

Какие регионы заплатили больше всего

Наибольшие поступления НДФЛ за этот период обеспечили:

Киев — 113,6 млрд грн;

Днепропетровская область — 46,1 млрд грн;

Львовская область — 33,4 млрд грн;

Киевская область — 29,6 млрд грн.

Почему это важно

НДФЛ является одним из основных бюджетоформирующих налогов и главным источником наполнения местных бюджетов. Эти средства используются для финансирования, в частности, образования, здравоохранения, социальной защиты, благоустройства и развития инфраструктуры.

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В условиях военного положения стабильные налоговые поступления позволяют государству и общинам выполнять свои обязательства и финансировать первоочередные потребности.

воспользоваться правом на налоговую скидку можно до 31 декабря 2026 года. Подробно о налоговой скидке В то же время, официальное трудоустройство и легальная выплата доходов дают преимущества и самим гражданам. Если в течение года человек получал официальные доходы и с них уплачивался НДФЛ, он может воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога по отдельным видам расходов. По расходам, понесенным в 2025 году,можно до 31 декабря 2026 года. Подробно о налоговой скидке Finance.ua написал в статье.