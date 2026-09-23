ЕС выдвинул Украине условия для получения дополнительных средств — Bloomberg Сегодня 12:27 — Казна и Политика Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время встречи в Нью-Йорке

Европейский Союз ожидает от Украины прогресса в принятии законодательства по борьбе с теневой экономикой, увеличению налоговых поступлений и приближению украинских норм к законодательству ЕС. От выполнения этих условий будет зависеть дальнейшее выделение финансовой помощи.

Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС связывает дальнейшую помощь с реформами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провела во вторник в Нью-Йорке встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам источника, ознакомленного с ходом переговоров, встреча была напряженной.

Украинская сторона выразила обеспокоенность по поводу возможного усиления российских атак зимой. Также украинская сторона выразила возмущение решением ЕС исключить двух российских олигархов из списка санкций.

«Больше оборонной поддержки уже на пути. А по мере прогресса реформ в Верховной Раде — и больше бюджетной поддержки», — написала фон дер Ляен в соцсети X после встречи. Она также отметила, что до конца текущего года доступными остаются 37 млрд евро.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUa, Europe is working harder than ever to strengthen Ukraine’s defence. Our new 🇪🇺🇺🇦 anti-ballistic programme can help rapidly scale up production. More defence support is coming. And as reforms in the Rada progress, more budget support too. We have €37 billion still available in this calendar year. In New York, my message to every leader is clear: we must all step up support for Ukraine’s defence. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 22, 2026

Украина просит дополнительное финансирование

После более чем четырех лет полномасштабной войны между Киевом и его ключевыми партнерами стали возникать противоречия на фоне подготовки к еще одной зиме в условиях российских атак. Украина все больше обеспокоена нежеланием некоторых европейских союзников снабжать необходимыми перехватчиками для противодействия российским ракетам. В то же время, европейские страны сталкиваются с ростом запросов Украины на финансирование.

Украина попросила партнеров помочь покрыть непредвиденный дефицит бюджета в размере около 26 млрд евро, а также ускорить выделение кредита ЕС на 90 млрд евро. Эта финансовая помощь должна обеспечить потребности Украины до конца следующего года.

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ЕС не согласен с частью украинских расчетов и предложил, чтобы дополнительное финансирование предоставили другие партнеры, в частности Канада, Норвегия и Япония.

Ожидается, что рабочие команды Украины и ЕС проведут дополнительные переговоры по этому вопросу через 7−10 дней. В то же время Зеленский отметил, что европейцы впервые открыто признали рост рисков агрессивных шагов рф против других стран Европы.