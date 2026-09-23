Правительство остановило все платежи на подготовку общин к отопительному сезону — АГУ Сегодня 11:35 — Казна и Политика Фото: Киевтеплоэнерго

Ассоциация городов Украины заявила об остановке правительством платежей, предусмотренных для общин на защиту энергетической инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, ликвидации последствий ракетных ударов, восстановлении критической инфраструктуры и разрушенного жилья.

АГУ заявила об остановке выплат общинам

По словам советницы главы Ассоциации городов Украины Оксаны Продан, правительство не может самостоятельно решать, осуществлять или не осуществлять предусмотренные бюджетом выплаты без решения Верховной Рады.

«В парламентско-президентской республике правительство не может позволить себе хотеть или не хотеть платить или не платить. Правительство не может самостоятельно остановить эти выплаты без решения Верховной Рады, без парламента», — отметила она.

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По ее словам, Ассоциация городов Украины объединяет 1092 общины, и все эти общины заинтересованы в эффективной подготовке к отопительному сезону. Все они ждут помощи от правительства, потому что правительство на сегодняшний день должно 85 миллиардов гривен теплоснабжающим предприятиям.

«Эти деньги правительство не отдает и не планирует отдавать. Правительство и до заявления госпожи Пидласой не спешило выполнять свои функции. Но хотя бы не вредить — это по крайней мере правительство может делать и без дополнительного финансирования. Если есть проблемы с деньгами, если есть проблемы на казначейском счете, правительство это должно видеть не сегодня на вчера, а заблаговременно. На основе этого они обязаны готовить изменения в государственный бюджет на текущий год и с этими изменениями приходить на согласование в парламент», — заявила Продан.

Общины ожидают финансирования подготовки к отопительному сезону

В АГУ отмечают, что ситуация напрямую касается возможности общин выполнять задачи по обеспечению устойчивости и подготовки к отопительному сезону. В частности, Ассоциация задает вопрос, как общины должны готовиться к отопительному сезону и выполнять планы устойчивости при отсутствии предусмотренных средств.

АГУ также задает вопрос о соответствии остановки платежей закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год и возможных последствиях такого решения для общин и населения.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет министров распределил 35 миллиардов гривен на реализацию планов устойчивости. «Должны максимально использовать каждый оставшийся день до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить выполнение утвержденных планов и полную готовность общин к зиме», — заявлял премьер-министр Сергей Корецкий.