Подготовка к зиме: в каких областях украинцам бесплатно выдадут топливо и деньги на ремонт Сегодня 11:03 — Личные финансы

Денежная помощь

Благотворительный фонд «Каритас Украина» запускает программу поддержки людей, пострадавших от войны. В рамках проекта украинцы могут получить денежную помощь, компенсацию аренды жилья, поддержку для подготовки к зиме, а также другие виды гуманитарной помощи.

Инициатива будет действовать в общинах восьми областей Украины и направлена ​​на семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий или вынужденного переселения.

Об этом пишет издание zayava.info

Проект будет реализовываться в общинах восьми областей Украины. Список областей:

Харьковская Запорожская Донецкая Днепропетровская Николаевская Сумская Черниговская Полтавская

Кто может претендовать на помощь

Программа «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине» предусмотрена для нескольких категорий граждан.

Помощь могут получить:

владельцы жилья, которое было частично или существенно повреждено в результате обстрелов;

граждане, вынужденные эвакуироваться в более безопасные регионы;

жители общин, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц;

люди, нуждающиеся в дополнительной поддержке для обеспечения надлежащих условий проживания зимой.

Какие виды поддержки предусмотрены

В рамках программы благотворители окажут как финансовую, так и практическую помощь.

В частности, предусмотрено:

проведение легких ремонтов в поврежденных домах;

восстановление, модернизация и утепление жилья для внутренне перемещенных лиц;

компенсацию затрат на аренду жилья;

предоставление строительных наборов для самостоятельного устранения повреждений;

зимние денежные выплаты;

обеспечение твердым топливом на отопительный сезон;

закупку и установку энергетического оборудования;

поддержку объектов социальной инфраструктуры в пострадавших общинах.

Как подать заявку

Для участия в программе необходимо обратиться в местное представительство организации, реализующей проект в соответствующем регионе.

Потенциальным получателям помощи рекомендуют:

найти контакты регионального отделения (перечень предоставим ниже) и ознакомиться с графиком его работы;

подготовить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие статус ВПЛ или право собственности на поврежденное имущество;

заполнить анкету в офисе организации или через онлайн форму, если такая возможность предусмотрена.

В фонде подчеркивается, что финансовая поддержка будет предоставляться после проверки данных и подтверждения соответствия заявителя установленным критериям.

Связаться с региональными координаторами можно по следующим ссылкам:

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