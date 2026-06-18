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Подготовка к зиме: в каких областях украинцам бесплатно выдадут топливо и деньги на ремонт

Личные финансы
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Денежная помощь
Денежная помощь
Благотворительный фонд «Каритас Украина» запускает программу поддержки людей, пострадавших от войны. В рамках проекта украинцы могут получить денежную помощь, компенсацию аренды жилья, поддержку для подготовки к зиме, а также другие виды гуманитарной помощи.
Инициатива будет действовать в общинах восьми областей Украины и направлена ​​на семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий или вынужденного переселения.
Об этом пишет издание zayava.info.
Проект будет реализовываться в общинах восьми областей Украины. Список областей:
  1. Харьковская
  2. Запорожская
  3. Донецкая
  4. Днепропетровская
  5. Николаевская
  6. Сумская
  7. Черниговская
  8. Полтавская

Кто может претендовать на помощь

Программа «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине» предусмотрена для нескольких категорий граждан.
Помощь могут получить:
  • владельцы жилья, которое было частично или существенно повреждено в результате обстрелов;
  • граждане, вынужденные эвакуироваться в более безопасные регионы;
  • жители общин, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц;
  • люди, нуждающиеся в дополнительной поддержке для обеспечения надлежащих условий проживания зимой.

Какие виды поддержки предусмотрены

В рамках программы благотворители окажут как финансовую, так и практическую помощь.
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В частности, предусмотрено:
  • проведение легких ремонтов в поврежденных домах;
  • восстановление, модернизация и утепление жилья для внутренне перемещенных лиц;
  • компенсацию затрат на аренду жилья;
  • предоставление строительных наборов для самостоятельного устранения повреждений;
  • зимние денежные выплаты;
  • обеспечение твердым топливом на отопительный сезон;
  • закупку и установку энергетического оборудования;
  • поддержку объектов социальной инфраструктуры в пострадавших общинах.

Как подать заявку

Для участия в программе необходимо обратиться в местное представительство организации, реализующей проект в соответствующем регионе.
Потенциальным получателям помощи рекомендуют:
  • найти контакты регионального отделения (перечень предоставим ниже) и ознакомиться с графиком его работы;
  • подготовить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие статус ВПЛ или право собственности на поврежденное имущество;
  • заполнить анкету в офисе организации или через онлайн форму, если такая возможность предусмотрена.
В фонде подчеркивается, что финансовая поддержка будет предоставляться после проверки данных и подтверждения соответствия заявителя установленным критериям.
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Связаться с региональными координаторами можно по следующим ссылкам:
По материалам:
Finance.ua
Финансовая помощь
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