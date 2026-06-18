Подготовка к зиме: в каких областях украинцам бесплатно выдадут топливо и деньги на ремонт
Благотворительный фонд «Каритас Украина» запускает программу поддержки людей, пострадавших от войны. В рамках проекта украинцы могут получить денежную помощь, компенсацию аренды жилья, поддержку для подготовки к зиме, а также другие виды гуманитарной помощи.
Инициатива будет действовать в общинах восьми областей Украины и направлена на семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий или вынужденного переселения.
Об этом пишет издание zayava.info.
Проект будет реализовываться в общинах восьми областей Украины. Список областей:
- Харьковская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Николаевская
- Сумская
- Черниговская
- Полтавская
Кто может претендовать на помощь
Программа «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине» предусмотрена для нескольких категорий граждан.
Помощь могут получить:
- владельцы жилья, которое было частично или существенно повреждено в результате обстрелов;
- граждане, вынужденные эвакуироваться в более безопасные регионы;
- жители общин, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц;
- люди, нуждающиеся в дополнительной поддержке для обеспечения надлежащих условий проживания зимой.
Какие виды поддержки предусмотрены
В рамках программы благотворители окажут как финансовую, так и практическую помощь.
В частности, предусмотрено:
- проведение легких ремонтов в поврежденных домах;
- восстановление, модернизация и утепление жилья для внутренне перемещенных лиц;
- компенсацию затрат на аренду жилья;
- предоставление строительных наборов для самостоятельного устранения повреждений;
- зимние денежные выплаты;
- обеспечение твердым топливом на отопительный сезон;
- закупку и установку энергетического оборудования;
- поддержку объектов социальной инфраструктуры в пострадавших общинах.
Как подать заявку
Для участия в программе необходимо обратиться в местное представительство организации, реализующей проект в соответствующем регионе.
Потенциальным получателям помощи рекомендуют:
- найти контакты регионального отделения (перечень предоставим ниже) и ознакомиться с графиком его работы;
- подготовить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие статус ВПЛ или право собственности на поврежденное имущество;
- заполнить анкету в офисе организации или через онлайн форму, если такая возможность предусмотрена.
В фонде подчеркивается, что финансовая поддержка будет предоставляться после проверки данных и подтверждения соответствия заявителя установленным критериям.
Связаться с региональными координаторами можно по следующим ссылкам:
- Каритас Харьков;
- Каритас Запорожье;
- Каритас Краматорск;
- Каритас Кривой Рог и Каритас Каменское;
- Каритас Николаев;
- Каритас Сумы;
- Каритас Чернигов;
- Каритас Полтава.
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