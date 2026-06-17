Чехия выплачивает 216 тыс. грн на развитие бизнеса: кто и как может оформить Сегодня 16:39 — Личные финансы

Расчеты по бизнес-плану для подачи заявки на грант

До 15 июля 2026 года можно подать заявку на участие в грантовой программе от чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Полученные деньги можно направить на оформление и ведение собственного дела в Харькове или области.

Со ссылкой на организаторов рассказываем детали программы.

Программа предусматривает предоставление микрогрантов в размере до 216 тыс. грн для микро- и малых предприятий, а также физических лиц-предпринимателей. Окончательный размер финансирования определяется по результатам рассмотрения заявки и финансового плана.

Кто может получить грант

Подать заявку могут ветераны войны, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года и имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Также участие доступно для членов их семей — мужа или жены, совершеннолетних детей и родителей.

Кроме того, к участию допускаются члены семей погибших или пропавших без вести защитников и защитниц Украины.

Приоритет предоставляют участникам, относящимся к категориям:

ветеран после 24.02.2022;

член семьи погибшего (умершего) или пропавшего без вести защитника;

имеют статус внутренне перемещенного лица;

имеют социальную направленность бизнес-идеи, занимаются производством товаров и предоставлением услуг для наиболее уязвимых категорий населения или оказывают социальные услуги.

Условия участия

Прежде всего, граждане могут подавать заявки, добавив финансовый план. Также нужно соответствовать следующим условиям:

соответствие одному из вышеперечисленных статусов;

готовность предоставить документы, подтверждающие соответствующий статус;

государственная регистрация предпринимательской деятельности на момент подачи заявки;

фактическое осуществление предпринимательской деятельности на территории Харьковской области (за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также территорий с ограниченным доступом или повышенным риском для жизни и ведения бизнес-деятельности, в частности в рамках таких общин: Богодуховская, Золочевская, Дергачевская, Липецкая, Волчанская, Вильхуватская, Двореченская, Петропавловская, Кондрашовская, Купянская, Куриловская, Боровская, Циркуновская, Старосалтовская);

все мероприятия в рамках бизнес-идеи должны быть запланированы на срок, не превышающий 60 календарных дней.

Предприниматели, ранее получавшие гранты от других государственных или международных программ, могут участвовать в конкурсе, однако не будут иметь преимущества во время отбора.

В то же время, не допускаются к участию заявители и связанные с ними предприятия, которые после 24 февраля 2022 года уже получали бизнес-гранты или финансовую помощь от организации «Человек в беде».

На что можно потратить деньги

Грантовые средства можно направить на:

восстановление имущества и активов,

закупку оборудования и инструментов, а также сырья для производства

ремонт и обустройство помещений,

аренду помещения сроком до двух месяцев,

создание новых рабочих мест,

обучение персонала,

проведение маркетинговых и рекламных мероприятий,

юридических и консультационных услуг,

прочих расходов, необходимых для реализации бизнес-идеи.

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Как подать заявку

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с рекомендациями по заполнению документов, подготовить финансовый план и заполнить грантовую заявку. Организаторы также рекомендуют посмотреть обучающие видеоматериалы для участников программы. Их можно найти здесь.

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