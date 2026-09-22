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Минфин заявил о неотвратимости НДС для ФЛП

Казна и Политика
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Порог могут установить прямо в евро
Порог могут установить прямо в евро
Украина должна ввести НДС для физических лиц-предпринимателей, поскольку этого требуют правила Европейского Союза.
Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей на форуме «Think Small First — Сначала думай о малых», передает Финансовый клуб.

Какой порог для НДС предлагают

«НДС для ФЛП — это не выдумка Минфина или Налоговой, или Верховной Рады. НДС для ФЛП — это требование 112-й директивы, регламентирующей администрирование налога в странах ЕС. Там написано, что все плательщики, субъекты хозяйствования, имеющие объем оборота более 85 тыс. евро, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС, независимо от формы налогообложения», — сказала Воробей.
По ее словам, Украина должна адаптироваться к этим правилам.
«Я вас уверяю, что порог будет поднят, он не будет 1 млн грн, он будет 85 тыс. евро в эквиваленте «, — заявила замминистра.
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Как может меняться порог

Порог могут быть установлены непосредственно в евро, чтобы он автоматически менялся в зависимости от валютного курса.
В то же время в странах ЕС действуют разные пороги для обязательной регистрации плательщиком НДС.
«Есть страны, где порог ноль — платят с первой гривны. Есть на 25, на 45, мы договорились с донорами на самый высокий порог», — сказала Воробей.
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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Светлану Воробей писал, что Украина должна реформировать упрощенную систему налогообложения и унифицировать правила для разных групп налогоплательщиков, чтобы получить следующие транши финансовой помощи от Европейского Союза. «Будет реформирование второй и третьей групп ФЛП. У нас есть обязательства получить второй и третий транш», — заявляла она.
Также мы рассказывали, что украинские члены правительства и представители МВФ находились на завершающем этапе обсуждения введения НДС для большего количества ФЛП, чтобы отсрочить решение до 2027 года. Сначала правительство предлагало ввести НДС для всех ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн. Затем согласился поднять лимит до 4 млн грн. Но даже эту версию законопроекта не торопился подавать в парламент.
Сейчас ФЛП на третьей группе могут выбирать ставку 5% без НДС или 3% при отдельной уплате НДС.
По материалам:
Фінансовий клуб
НДСФЛПНалогиМинфин
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